Útravaló – 2023. január 27.

Annyira megszoktuk, hogy rengeteg minden azonnal a rendelkezésünkre áll: hírek, a világhálón elérhető rengeteg információ. Nehéz aztán különbséget tenni, hogy mi az, amire várni kell, ami csak idővel lesz a miénk. Kesereghetünk is ezen, mert jó volna már látni, érezni Isten jelenlétét az életemben, a világban. De azért van egy nagy adag vigasz is ebben a láthatatlanul növekedő országban. A tudat, hogy nem rajtam múlik: Isten elrendezi és alakítja, ő adja a növekedést, és biztosan megérleli a magot. Ám mégis van feladatom: felismerni a beérett termést! Ehhez jó szem kell, mert sokszor elmegyünk a lehetőségek mellett, amelyeket Isten elénk ad. Vannak jelek, amelyek mutatják, hogy Isten érleli az embereket: szerető figyelemmel le is tudjuk aratni a kegyelem gyümölcseit!

