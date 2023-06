Útravaló – 2023. június 3.

Az éjszakát valószínűleg a Getszemáni-kert hasadékaiban töltötték. Ez a hely nem volt messze a várostól, onnan reggel időben visszaértek a templomba, ahol zarándokok jöttek-mentek. Ezekben a napokban rendszeresen használták a rejtekhelyet. Ezért van, hogy amikor Júdás felmondja a barátságot, és eladja mesterét, ismeri a helyet, ahová éjszakánként visszahúzódnak, s ő viszi rájuk a pribékeket. Most még azonban nem tartanak ott. Most még csak azt firtatják, honnan van a hatalma, mi jogon teszi, amit tesz. Persze meg is akarják alázni a tanítványai előtt. Jézus azonban nyíltan szembeszáll velük. Eljutnak lassan a végkifejletig. Most Jézus mutat rá Jánosra.

