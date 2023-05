Útravaló – 2023. május 29.

„Asszony, nézd, ő a te fiad!” – mondja Jézus a keresztről Édesanyjának. Jánoshoz, a szeretett tanítványhoz pedig így szól: „Nézd, ő a te anyád!” Mindezeket végső akarataként mondja. Gondoskodik az egyetlen testi kötődésről, édesanyjáról. Abban a korban az özvegyeknek nagyon nehéz életük volt, ha valaki a rokonok közül nem fogadta be őket. De Jézus ezen is túlmutat: Máriára bíz minket, az Egyházat, őt pedig nekünk adja. Ahogy Mária jelen volt az ő születésekor, úgy jelen volt az Egyház „születésekor” is. És szeretetével folyamatosan jelen van az Egyházban. Szűz Mária, az Egyház Anyja, vezess minket szent Fiadhoz! Mária nekünk is mondja, mint a kánai mennyegzőn: „Tegyétek, amit mond!”

