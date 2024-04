Útravaló – 2024. április 26.

Egyfajta bölcs összegzést olvashattunk Szent Páltól, ami az összes fontos kifejezést tartalmazza: istenfélők, az üdvösség igéje, kivégzését követelték, minden meg volt írva, levették a fáról, sírba helyezték, megjelent, tanúságot tesznek róla. Ez a kis szószedet is bizonyítékul szolgál arra, hogy a beszédnek (a többinek is) tudatos szerkesztésen kellett átesnie. Ennek során elrendezték az anyagot, pótolták, illetve kiegészítették azt, és beleültették a többi beszédnél is használatos megfelelő kifejezéseket. Vajon nem hamisítás ez a módszer? Egyáltalán nem, mert ez az egységesítés szavatolta a feltámadásnak mint legfőbb üzenetnek a zavartalan átadását. Ha a hallgatóságban is megszületett a hit magja és gyökeret is eresztett, már nem volt hiábavaló a munka.

