Útravaló – 2024. május 9.

Szent Pált a mai olvasmányban is úgy látjuk, mint, aki nem vesztegeti az időt. Bőven ad időt hallgatóinak, mindennapjaikban is osztozik, hogy lássák: nem csak beszél, hanem éli is azt, amiről beszél. Sokaknak mégsem elég ez, ellenállnak. Szent Pál nem finomkodik aztán velük, nem akarja mindenáron megnyerni őket. Bármennyire is akarjuk, sokan nem hisznek, még talán azok sem, akik a legfontosabbak nekünk. Krisztus mai talányos szavai a hallgatóit, a tanítványokat is meglepi, bennük is nehezen ébredezik a hit. De aztán a feltámadás és az azt követő események elsöprő erejű változást idéznek elő bennük. Lehet „nem érteni”, lehet kérdezni, de ne ragadjunk meg ebben. Bizalommal, hittel, örömmel szegődjünk a Feltámadt nyomába, amikor megszületik bennünk a meggyőződés!

