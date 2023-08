Véget ért a lisszaboni ifjúsági világtalálkozó

Augusztus 5-én, szombaton a magyar zarándokok szentmisére gyűltek össze a São Jorge de Arroios-templomban. A szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök volt, a homíliát Marton Zsolt váci megyéspüspök mondta.

A főpásztor az idei ifjúsági világtalálkozó (IVT) mottójához kapcsolódott, kiegészítve azt, feladatot adva valamennyi magyar fiatal számára. „A Kelj fel! felszólítás így hangzana magyarul: Talpra magyar! Talpra magyar, hí a haza! Ez a ti feladatotok is, kedves fiatalok, hogy a találkozóról hazatérve tovább adjátok mindazt, amit Krisztus szeretetéből megtapasztaltatok.”

A szentmisét követően a fiatalok útra keltek az éjszakai imavirrasztás helyére a Tejo parkba, amely a találkozó idejére a kegyelem parkjává vált (Campo da Graça). Ferenc pápa fél kilenc után érkezett meg a helyszínre, hogy közös szentségimádáson vegyen részt a zarándokokkal.

Augusztus 5-én párhuzamosan a magyar szentmisével egy másik jelentős esemény is történt Lisszabonban. Habsburg János osztrák szerzetes, a császár dédunokája, Boldog Károly ereklyéjét helyezte el az Estrela-bazilika szentségi kápolnájában. Az eseményen jelen volt Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Martos Levente Balázs, az esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspöke is. Nuno Bràs, a funchali egyházmegye (Madeira, Portugália) püspöke egyházmegyéje IVT-védőszentjévé nyilvánította Boldog Károlyt, mert „olyan fiatalember volt, aki vállalta a küldetést, amelyet Isten rábízott”, és ő „példa mindannyiunk számára”. Az IVT idején Boldog Károly keresztelési ruháját kiállították az Estrela-bazilikában.

Augusztus 6-án a másfél millió zarándok, köztük mintegy ezerháromszáz magyar fiatal számára ért véget az ifjúsági világtalálkozó Lisszabonban. A világegyház legnagyobb ifjúsági eseménye elérkezett lezárásához. Ferenc pápa így buzdította a világ fiataljait a szentbeszédében: „Ti vagytok azok, akik meg akarjátok változtatni a világot. Hát változtassátok meg! Olyanok vagytok, mint földnek az eső. Maga Jézus, aki rátok néz. Ismer titeket, ismeri a szíveteket. Itt Lisszabonban is rátok néz és azt mondja ne féljetek.”

A magyar zarándokok, akik Lisszabon egyik északi kerületében, Lumiárban leltek otthonra az elmúlt héten, élő tapasztalatot szereztek nemcsak a portugál vallásosságról, de a portugál kultúráról és vendégszeretetről is. A szerdától péntekig tartó püspöki katekézisek, a csoportokat kísérő magyar püspökökkel való személyes találkozások, beszélgetések abban segítettek, hogy az Ifjúsági Világtalálkozó témája – „Mária felkelt és sietve útnak indult” (Lk 1,39) – kézzelfogható valóság legyen a találkozó elmúltával is.

Ahogy a magyar fiatalokat fogadó egyházközségek vezetői elmondták, az ifjúsági világtalálkozó nemcsak a külföldről érkező fiatalokat mozgatta meg, de a vendéglátó plébániákra és településekre is hatással volt. Az ifjúsági világtalálkozót több ezer, a világ minden tájáról érkezett önkéntes segítette mind a központi programok, mind az egyházközségekben zajló események során. Az IVT önkéntesei között a magyar fiatalok is ott voltak: két hétig tartó munkájukkal előmozdítva a logisztikával, kommunikációval, közlekedéssel, zarándoktájékoztatással kapcsolatos feladatok elvégzését. A magyar zarándokok utazását az MKPK Ifjúsági Bizottsága segítette.

Forrás és fotó: MKPK Ifjúsági Bizottsága

