„Az igazság mindenkié” – Holokausztmegemlékezés a Mazsihisz-székházban

Az izraeli nagykövetség, az osztrák nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum, valamint a Mazsihisz közös megemlékezést tartott csütörtökön este a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából a szervezet Síp utcai székházának Goldmark termében. A budapesti rendezvényen részt vettek a magyarországi diplomáciai testületek vezetői és képviselői, magyar közéleti személyiségek. Jelen volt Erdő Péter bíboros, érsek, Magyarország prímása és Heisler András, a Mazsihisz elnöke.

A résztvevők a rendezvény kezdetén egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a soá többmilliónyi áldozatáról.

„Hetvenhét év telt el azóta, hogy 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg felszabadította az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő tábort, ám a nagy többség nem élhette át ezt a felszabadulást. Én szorosan azok mellett állok, akik még ma is velünk vannak, s ma is összegyűltek Auschwitz-Birkenauban. És köszönöm nekik, hogy van erejük ott lenni és emlékezni azon a hihetetlenül embertelen és kegyetlen helyen. Hiszen nekünk nagyon nehéz elképzelnünk, hogy milyen érzés lehet egyszer vagy akár többször is visszatérni oda, ahol az emberiség történetének legnagyobb bűncselekményét követték el” – mondta beszédében Alexander Grubmayr, Ausztria budapesti nagykövete.

Mint az osztrák diplomata fogalmazott: a túlélőkkel együtt nekünk is elemi kötelességünk, hogy emlékezzünk azokra az ártatlan áldozatokra, akik nem élték túl a vészkorszakot, akiknek sok esetben még a nevét sem tudjuk, és akik óriási űrt hagytak maguk után a társadalmunkban.

„Ám ez a nap nemcsak az emlékezésé, hanem az állásfoglalásé is – tette hozzá Alexander Grubmayr –, hiszen a holokauszt nemzetközi emléknapja egyúttal állásfoglalásra is késztet minket, és cselekvésre ösztönöz a rasszizmus minden formája ellen. Elie Wieselt idézve mindig állást kell foglalnunk, mert a semlegesség az elnyomót segíti, az áldozatot soha, a semlegesség a kínzót bátorítja, a megkínzottat soha.”

Az osztrák állam jóvoltából Auschwitzban tavaly új állandó kiállítás nyílt, amely immár nemcsak az osztrák áldozatokról és az ő történetükről szól, hanem arról is, hogy az osztrákok segítőként és elkövetőként vettek részt az ott elkövetett bűnökben – emlékeztetett a diplomata. – Osztrák szemszögből csak olyan széles körű emlékezési törekvés lehetséges, amely az osztrák lakosság nagy részének a holokausztban való részvételével, rasszizmusával és az 1930-as évek holokauszthoz vezető fasizálódásával is foglalkozik. Kötelességünk, hogy az osztrák társadalomból földrajzi és fizikai értelemben is eltávolított emberek emlékezetét visszaemeljük a társadalmunkba – jelentette ki Alexander Grubmayr.

Jakov Hadas-Handelsman, Izrael Állam magyarországi nagykövete beszédében így fogalmazott: „Megtiszteltetés számomra, hogy ma este itt lehetek önökkel, s hogy diplomaták, vallási vezetők, politikusok együtt, közösen, teljes mértékben elkötelezhetjük magunkat az antiszemitizmus, a rasszizmus, az intolerancia és a megkülönböztetés minden formája ellen.” A nagykövet aggasztónak nevezte, hogy 77 évvel Auschwitz felszabadulása után az antiszemitizmus világszerte újra erősödik, ezért oly fontos az a „We Remember” elnevezésű, pár éve indult kampány, amely a közös emlékezés erejével kíván küzdeni a megkülönböztetés ellen.

„Hiszünk abban, hogy ha együtt emlékezünk, akkor a közös kiállás erős üzenetet közvetít a nyilvánosság felé” – mondotta Jakov Hadas-Handelsman, aki az aggasztó jelenségek kapcsán felhívta a figyelmet arra: körültekintőnek kell lennünk, hogy a holokauszt soha többé ne történhessen meg, a folyamatos antiszemitizmusnak és gyűlöletnek véget kell vetni.

Mint mondta: ezt a célt szolgálja a Testament című film is, amely a holokauszt tagadásának témáját járja körül egy osztrák falu határában történt és eltagadni kívánt tömeggyilkosság kapcsán.

A dokumentumfilmben egy kutató azzal szembesül, hogy kétszáz zsidó ember meggyilkolását a helyi társadalom szinte olyan mértékben kitörölte a kollektív emlékezetből, mintha meg sem történt volna. Így válik lehetségessé, hogy a mártírok földi maradványait rejtő tömegsírok fölött olyan építkezési beruházást kívánnak végrehajtani, amely végleg eltörölné az áldozatok emlékét. Nem véletlen, hogy a filmbéli kutató szájából elhangzik ez a fontos mondat: „Az igazság nem az enyém, az igazság nem az önöké, az igazság mindenkié.”

„A holokausztra való emlékezés közös és globális felelősségünk, s mivel hajlamosak vagyunk a felejtésre, a felejtés megelőzésének egyetlen módja az oktatás és az emlékezés. Aktívnak kell lennünk az antiszemitizmus és a holokauszttagadás elleni küzdelemben az információs technológiák legkülönfélébb formáival” – fogalmazott a nagykövet.

„Legyen minden testvérünk emléke örökké áldott” – zárta beszédét Jakov Hadas-Handelsman, Izrael magyarországi nagykövete.

Szöveg: Kácsor Zsolt



Fotó: Thaler Tamás



Magyar Kurír