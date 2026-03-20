„És itt van a barátunk, a pápa” – XIV. Leó chicagói iskolatársaival találkozott a Szent Péter téren

„Azért jöttünk el az általános kihallgatásra, hogy éreztessük vele közelségünket, és újra megöleljük egykori társunkat, aki ma Péter 266. utóda” – mondták el a volt iskolatársak. Azt a 82 tanulót képviselték, akik Robert Francis Prevosttal együtt végezték el az általános iskolát 1969-ben a Chicagóhoz tartozó Riverdale városrészben található Saint Mary’s Schoolban.

Jerome Clemens büszkén lobogtatta a tablót, amelyen mindannyian együtt szerepelnek, és mutatta rajta a vatikáni média tudósítójának a másik kilenc osztálytársat, akik jelen voltak ezen a kora tavaszi audiencián a Szent Péter téren. „És itt a barátunk, a pápa” – tették hozzá, miközben megmutatták az akkor még alig tizennégy éves Prevost portréját, majd a hátoldalon lévő saját kezű aláírását, amelyhez most hozzáírta új nevén: „XIV. Leó”.

John Riggio visszaemlékezett az intézményben uralkodó családias légkörre: „Több volt ez, mint iskola, egy család volt” – mondta. Az épületben dolgozott XIV. Leó édesanyja, Mildred Agnes Prevost „könyvtárosként, emellett pedig aktívan részt vett az iskolai és a plébániai életben is” – emlékezett láthatóan meghatódva Sherry Blue.

Az audiencia végén körbevették a pápát, aki mindannyiukkal kezet fogott, megölelték egymást, és emlékül készítettek egy csoportképet, amely „minden bizonnyal be lesz majd keretezve a Saint Maryben”.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican Media

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír