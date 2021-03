„A férfiakat személyesen kell hívni” – Gyuris László gondolatai Szent Józsefről

„...sokoldalú és csendes szent ő. Már ez is nagyon sokat mond róla.

A csend felerősíti a szót.

Szent József csendje még jobban kiemeli az ő személyiségét, mert csak cselekedeteivel beszél. (...) amit a Szentírásból tudunk, bőségesen elég, hogy nagyon tiszteljük őt. Csak keveset foglalkozunk vele” – mondta Gyuris László. Később: „Sokatmondó, ha egy fiú – teljesen szabadon – az apja foglalkozását választja. Ez azt jelenti, hogy apját egy megvalósult személynek élte meg, aki foglalkozását hitelesen végezte. Biztosan valami ilyesmi történt a názáreti családban is.”

Sokatmondó József töprengése – hangzott el a beszélgetés során – „amikor megtudja, hogy Mária gyermeket vár, de ő még nem tudja, hogy Mária a Messiást hordozza szíve alatt. Ezért csöndben el akarja bocsátani. Igen, zavarban van, töpreng, az eddigi kapcsolatuk szépsége nem engedi, hogy faggassa, most mi történt. Még mindig nagyon szereti, tiszteli, védi és az akkori legenyhébb változatot akarja választani: csöndben elbocsátani. Nem háborodik fel, nem teszi közhírré, nem vádolja, nem gyanúsítja, csak töpreng, és csendben akar elintézni mindent, mert szeret és tisztel”.

Gyuris László utalt Ferenc pápa Patris corde (Atyai szívvel) címmel 2020. december 8-án, a Szent József-év meghirdetésekor közzétett apostoli levelére, melyben a Szentatya „mélyen és gyönyörűen ismerteti Szent József lelki nagyságát.” Az apostoli levél lábjegyzetében így fogalmazott a pápa: „Több mint negyven év óta a zsolozsma reggeli dicsérete után mindennap elmondok egy imát Szent Józsefhez, amely egy 19. századi francia imakönyvből való. Ezt az imakönyvet Jézus és Mária Szerzetesnőinek Kongregációja adta ki. Az ima áhítatot, bizalmat fejez ki Szent József iránt, de egyfajta kihívás elé is állítja őt: »Dicsőséges Atyám, Szent József,

neked hatalmad van arra, hogy lehetségessé tedd a lehetetlen dolgokat, segíts meg ebben a gondterhelt, nehéz időszakban! Vedd oltalmadba ezeket a súlyos és nehéz helyzeteket, melyeket rád bízok, hogy megfelelő megoldást találjanak!

Drága Atyám, minden bizalmam benned van! Senki se mondhassa, hogy hiába fohászkodtam hozzád, és mivel te mindent elérhetsz Jézusnál és Máriánál, mutasd meg nekem, hogy oly nagy a te jóságod, amekkora a hatalmad! Ámen.« ”

„József életében is volt két-három olyan eset, ahol valamiképpen »élet-halál« helyzet volt, ahogyan a mostani járványt is sokan így élik meg – fejtette ki az interjúban a nagybecskereki egyházmegye pasztorális helynöke. – Amikor Betlehem békés napjaiban váratlanul megjelent álmában az angyal, és felszólította, hogy meneküljön a kis Jézussal és Szűz Máriával Egyiptomba, rögtön megtette. Váratlan és bizonytalansággal teli új életkörülmény szakadt rájuk – mint most ránk is. (...) Szent József magatartása adjon nekünk is példát, hogyan éljük meg ezt az egyedülálló időszakot az emberiség történelmében –

úgy, mint ő: Tegyük Isten akaratát.

Különleges figyelemmel legyünk mások iránt, akik magányosak vagy idősek, betegek és szükségük van segítségre. Imádkozzunk a betegekért és ápolóikért.”

„Szent József-napján tartják helyenként a férfiak napját. Az Atya választotta ki, hogy táplálja, óvja, nevelje az örökkévalóságból elküldött Szent Fiát. Mi, papok is kellene, hogy a szerdai napot (hagyományosan ez a Szent Józsefnek szentelt nap, mint a szombat Szűz Máriának) többször arra használjuk, hogy hétköznap róla szóljunk. De őt mégis legjobban a férfiakkal kellene megismertetnünk. (...)

A férfiakat személyesen kell hívni.

Mi, lelkipásztorok tanuljunk Jézustól: Ő mindegyik apostolt személyesen hívta, szólította, választotta… Szent József is, ahogyan hallottuk, először teljesen csöndben félre akart állni, de amikor az Isten az angyal által felszólította, hogy maradjon Szűz Mária mellett, és ő adja Mária Fiának a Jézus nevet, utána leghűségesebben kitartott.”

Az interjú teljes szövege ITT olvasható.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Római Katolikus Egyházmegye



Magyar Kurír