„Hogy mindnyájan egyek legyenek” – Ökumenikus képzési hétvégét tartott a Chemin Neuf Közösség

A képzés első napján Miguel Desjardin, a Chemin Neuf Közösség papja, a Francia Püspöki Konferencia keresztények egységével foglalkozó szolgálatának igazgatója tartott előadást. Prezentációjának első részében áttekintette az elmúlt kétezer év nagyobb szakadásait a keresztény egyházak között és azok okait. Ahogy Miguel atya elmondta, azért van szükség arra, hogy lássuk, miért történtek a szakadások, mert most is ezen kérdések mentén tudunk elindulni egymás és az egymással való kiengesztelődés felé.

Az előadás második felében rátért azokra a közelmúltban történt, kiemelkedő fontosságú eseményekre és konkrét döntésekre, melyek lehetővé tették, hogy a keresztény felekezetek számos területen közelebb kerüljenek egymáshoz.

Szombat délután kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott a program. Fejérdy Gergely, a Chemin Neuf Közösség tagja három meghívott vendéggel beszélgetett: Hardi Titusz bencés atyával, Hafenscher Károly evangélikus lelkésszel és Miguel Desjardin atyával. A kerekasztal-beszélgetés résztvevőit többek között a következőkről faggatta: Milyen örömöket, eredményeket látnak az ökumenizmus terén Magyarországon, illetve Franciaországban? Mi az, amit fájdalmas látni, ahol az egység nem valósul meg? Mi adja számukra a reményt az egység felé vezető úton?

A Chemin Neuf Közösség tagjai minden csütörtökön este a keresztények egységéért imádkozzák a vesperást: az imaalkalmakon gyakran különböző felekezetű keresztények elmélkedéseit olvassák fel, a könyörgések pedig mindig az egységért szólnak. Ennek mintájára az ökumenikus képzés szombati napja egy különleges, keresztények egységéért felajánlott vesperással végződött.

A vesperás elején egy üres kehely és paténa került az oltárra, melynek fontos szimbolikája van. A Chemin Neuf Közösség tagjai mindennap imádkoznak a Szentlélekhez, hogy „érezzük a szakadások fájdalmát”. Egyrészt ezt jelképezi az üres kehely és paténa: szimbolizálja az elválasztottságot és a megosztottság bűnét, hogy ma még nem tudunk mindannyian ugyanazon asztalnál összegyűlni. De ebben az imában mindennap azt is kérik, hogy „minden reményt meghaladóan reméljünk”. Így ez az imaalkalom, az együtt imádkozás, az üres kehely és paténa egyúttal a remény kifejezése is, hogy „hiszünk abban, hogy egy nap mindannyian együtt fogunk ülni majd ugyanazon asztalnál”.

A képzés második napján Miguel Desjardin folytatta előadását, konkrét példákat hozva arra, hogy a kiengesztelődés hogyan valósulhat meg felekezeteink között, emellett beszélt arról is, hogy a Chemin Neuf Közösség hogyan éli meg az ökumenikus hivatását a hétköznapokban és a különböző programjain.

A hétvége szentmisével és közös imával zárult.

A Chemin Neuf Közösség imája a keresztények egységéért (Paul Couturier imája alapján)

Úr Jézus, ki azért imádkoztál, hogy mindnyájan legyenek egy, kérünk Téged a keresztények egységéért. Úgy, ahogy Te akarod, azokkal az eszközökkel, melyekkel Te akarod. Add Szentlelkedet, hogy érezzük a szakadások fájdalmát, lássuk bűnünket, és minden reményt meghaladóan reméljünk. Ámen

A Chemin Neuf Közösség egy ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség, amely 1973-ban alakult Lyonban, Franciaországban. Ma közel 3000 tagja van, harminc országból. Tagjai szerzetes férfiak és nők mellett házaspárok és egyedülállók is. Lelkisége a karizmatikus megújulásból és a Szent Ignác-i lelkiségből táplálkozik, különleges hivatása az egységért való munka.

Forrás és fotó: Chemin Neuf Közösség

Magyar Kurír