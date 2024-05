„Az országot hoztuk el hozzá” – Ferenc pápa tavalyi látogatására emlékeztek Kiskőrösön

A 13 ezer lakosú Kiskőrös takaros belvárosában áll a Szent József-templom és a plébánia. Szépen gondozott kertet ölel körbe az épület, a közösségi terem, a plébánosi lakás és maga a templom. A füves tér körül modern keresztút, középen játszótér. Jó itt lenni. Ez a jó érzés a templomban tovább erősödik, az alkonyi nap sugarai világítják meg a teret. A templomban már látható a 12 táblából álló fotókiállítás, a pápalátogatás fényképalbuma.

Az ajtóban Tóth Tibor plébános fogadja az érkezőket, mindenkivel vált néhány szót. Érdeklődőek az emberek, már az elején többen vásárolnak a díszkötetből.

Tóth Tibor köszönti a megjelenteket, és bemutatja a kerekasztal-beszélgetés résztvevőit: Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkárát, a pápalátogatás általános koordinátorát, a díszkötet felelős szerkesztőjét; Zalányi-Zolnay Esztert, az MKPK Titkársága protokolliroda-vezetőjét, Sebő Balázst, az MKPK Titkársága sajtóosztályának vezetőjét, valamint az őket kérdező Kuzmányi István állandó diákonust, a kötetet kiadó Magyar Kurír igazgató-főszerkesztőjét.

Tóth Tamás a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye – édesapja jakabszállási, édesanyja bócsai, őt is ott keresztelték – szülötte, papja Kiskőrösre „hazajött”. Sokakat köszöntött ismerősként, és kiemelt helyi vonatkozásokat a beszélgetésben, így például a Rózsák terén, amikor a Szentatya a szegényekkel és menekültekkel, és az őket támogató szervezetek tagjaival találkozott, a Bócsai Boróka Citerazenekar is zenélt.

A látogatás szervezői olyan részleteket is megosztottak a jelenlévőkkel, amit sem a tévé képernyőjéről, sem a tömegben álló résztvevőként nem lehetett látni.

Azt az élményt próbáljuk újraélni, amit Ferenc pápa látogatása adott. Visszalapozunk emlékeinkben, és szinte természetesnek tűnik, hogy minden rendben volt. Mi zajlott a háttérben? – tette fel a kérdést Kuzmányi István.

Tóth Tamás az előzményekről beszélt: Azt érzékeltük, hogy 2021-ben, a NEK-ről hazautazva Ferenc pápa komolyan gondolta, hogy visszajön Magyarországra. De nem tudtuk, létre tud-e jönni ez a látogatás, hiszen a Szentatya elfoglalt, és az esetek többségében egy országba egyszer megy el. Aztán egyszer csak érdeklődtek a Vatikán részéről, mi pedig elkezdtünk bízni benne, hogy mégis megvalósul a látogatás. A püspökeink vágya az volt, hogy Ferenc pápa országjárásra jöjjön hozzánk, ahogy Szent II. János Pál pápa tette. Akkor az a látogatás az én generációmnak meghatározó élmény volt.

Megtudtuk, hogy Ferenc pápa egészségi állapota miatt csak budapesti helyszínekben gondolkodhatunk, így az vált fontossá, hogy az „országot hozzuk el hozzá”.

A szervezésre két hónap állt rendelkezésünkre, mert a Szentszék hivatalosan február 27-én jelentette be a látogatást és a programot; ettől kezdve napi rendszerességgel egyeztettünk.

„Mi jelentett a protokoll tekintetében kihívást? Mi tért el a megszokottól?” – kapta a kérdést Zalányi-Zolnay Eszter. „Részt vettem már magas szintű vendég látogatásának szervezésében, de katolikus emberként nagy ajándék volt nekem, hogy Ferenc pápa látogatásában dolgozhatok.

Abban a pillanatban, amikor megérkezett, tudtam, hogy minden rendben lesz. Végig hullámzott a tömegen a szeretet” – mondta Eszter.

A Külügyminisztériumban iskolázódott protokollszakértő elmondta, a protokollszabályokat egyértelműség jellemzi, mindig minden ugyanúgy zajlik. Ferenc pápánál azonban nem minden történt így. Ő a „gesztusok emberre”, aki ha arra indítja a szíve, eltér a rögzített tervtől, a szervezők pedig a háttér újratervezésére kényszerülnek. Ezekkel a gesztusokkal Ferenc pápa számtalan ajándékot adott.

Sebő Balázs arról beszélt, mit tapasztalt a média részéről. Mint elmondta, két csoportban dolgoztak a média képviselői. 80 újságíró a nemzetközi delegáció tagjaként Ferenc pápával érkezett, őt kísérte a látogatás programjain, és vele utazott vissza Rómába. Ezt a visszautat tekintik nagyon izgalmasnak, mert ilyenkor tehetik fel kérdéseiket. Ez a delegáció összeszokott csapat, tudják, hogyan dolgozzanak együtt Ferenc pápával. „Ők arra voltak kíváncsiak, mit tud Magyarország nyújtani. Végül úgy láttuk, tetszett nekik, amit láttak, értékelték a helyszínek szépségét, a programokat. A magyar újságírók először élték meg a Szentatya közelségét. Közvetlen közelről érezhették Ferenc pápa kisugárzását. Ahol megjelent, mindenütt megtelt a tér élettel, átéreztük, valóban Krisztus földi helytartója van közöttünk.” Sebő Balázs bevallotta, „kitüntetett időszak volt számomra mind a szervezés, mind maga a látogatás.

A média általában az Egyház sikereivel és ünnepeivel keveset foglalkozik, vagy csak negatív kontextusban teszi. Most már az előkészületeknél is pozitív volt a hangnem.

Óriási volt az érdeklődés, 5-600 újságíró jelentkezett, azt kellett megszerveznünk, hogy mindenki bejusson valahova. Nem tudom, lesz-e még ilyen pozitív sajtója a katolikus Egyháznak.”

Tóth Tamás egyháztörténészként is értékelte a látogatást. Azt fogalmazta meg, igazán majd tíz év távlatából látjuk a jelentőségét, addig az a feladatunk, hogy ébren tartsuk az emlékét, sokat beszéljünk róla. Kifejtette, minél több embert mozgat meg egy rendezvény, annál mélyebb nyomot hagy. Ezért szervezőként arra törekedtek, hogy minél több embert kapcsolatba hozzanak a látogatással. Ezért hálás, hogy mindazok, akik személyesen nem jutottak el a programokra, a média közvetítésével követni tudták az eseményeket. A közvetítés percről percre követte a látogatást, sok mindent el tudtak mondani az Egyházról.

Véleménye szerint Ferenc pápa csíksomlyói látogatása is meghatározó volt és kihatott a tavalyi apostoli látogatásra.

Tóth Tamás felidézte: a pápai szentmisén közelről láthatta, hogy amikor a Szentatya kilépett az oltárhoz és látta az eső ellenére összegyűlt nagy, ünneplő tömeget, látszott a szemében, a tekintetén, hogy a szívébe zárt bennünket, magyarokat.

Kuzmányi István arra kérte a szervezőket, tekintsék át az egyes napokat, és emeljenek ki egy-egy személyes vonatkozást. Zalányi-Zolnay Eszter azt mondta el, mennyire örül annak, hogy egy apró figyelmességgel ő is kedveskedni tudott Ferenc pápának. Tudomására jutott, mennyire szereti a Szentatya a fehér rózsát, ezért már az első nap be tudott tenni az autóba egy szál virágot, majd gyerekei segítségével a többi napon is.

Sebő Balázs elsőként a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában tett látogatást emelte ki. „Ez Ferenc pápa személyes kérése volt. Örökre megható élmény marad számomra a találkozás.

Ahogy a sérült gyerekek zenéltek, ahogy Ferenc pápa mindegyiküket megölelte. Mindenki sírt, a gyerekek, a szülők, én is.

Aztán jött a nap csúcspontja, a fiatalokkal való találkozó. 11 ezer fiatal várta Ferenc pápát. Hosszú volt a program, már órák óta együtt voltak, amikor a Szentatya megérkezett. Óriási volt az ováció, mint egy sztárt, úgy éljenezték.”

A harmadik nap történéseiről Tóth Tamás emlékezett meg. Elmondta, az utolsó reggelen korán ébredt. „Az ablakhoz léptem, kinéztem az égre. Egyetlen felhő sem mutatkozott. Megnyugodva indultam el a Kossuth térre. Felmentem az ambóhoz. Itt vannak! Végignéztem a tömegen.

Nem hiába dolgoztunk, töltött el az öröm, amikor megláttam a Kossuth teret betöltő sokaságot. A látogatás során számtalanszor megtapasztalhattuk a Gondviselést!”

Kiemelte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tett látogatást is, ami ritka alkalom, az pedig különösen, hogy Ferenc pápa beszédet is mond egy felsőoktatási intézményben. „Úgy érzem, Ferenc pápa komplex üzenetet hozott nekünk, minden társadalmi csoporthoz szólt.”

Végül Kuzmányi István a díszkötetről és a vándorkiállításról kérdezte a beszélgetés résztvevőit. Zalányi-Zolnay Eszter elmondta, a fotók segítségével örökre meg tudjuk tartani az élményt emlékezetünkben.

Sebő Balázs szerint a díszkötet több könyv egyben. Album, a benne lévő 180 fényképpel végigköveti az eseményeket. A kötet tartalmazza Ferenc pápa hat beszédét, melyeket mély lelki, teológiai és történelmi tartalmuk miatt érdemes többször elolvasni. Érdekesség, hogy ezek videón is visszanézhetők a kötetben található QR-kódok segítségével.

Zárásként a nemzeti zarándolatról emlékeztek meg. Tóth Tamás elmondta, már októberben járt a delegációjuk Ferenc pápánál. „Szerettük volna ezen kívül is megköszönni a látogatást. Éreztük, és ebben az egész püspöki kar egyet gondolt, hogy valamit tenni kell, ami nagyon megmozgat bennünket.

Régen volt már utoljára nemzeti zarándoklat Rómába. Amikor Ferenc pápa értesült a tervekről, örömmel fogadott minket. 1500 magyar, több mint 100 pap látogatott el a székvárosba. Újra megélhettük a Szentatya közvetlenségét.”

A Krisztus a jövőnk – Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon című díszkötet megrendelhető az Új Ember online könyváruházban, illetve megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig). A kiadványt Baranyai Béla gondozta; a szerkesztésben közreműködött: Ernyey Áron, Fritzné Tőkés Éva, Kuzmányi István, Sebő Balázs. A borítótervet Sümeghy Kata készítette. A kötetben található számtalan magas minőségű kép Lambert Attila, Merényi Zita, Wágner Csapó József, Turjányi Tuzson és Zuggó Zsolt munkája.



Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Fábián Attila



Magyar Kurír