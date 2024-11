„Isten itt van közöttünk” – Ternyák Csaba egri érsek felszentelte a kócsújfalui templomot

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő beszédét Újvári Imre, Tiszafüred polgármestere köszöntője követte, aki rámutatott: nagyon szép példája az új templom az összefogásnak, hiszen a közösség mellett sok jószívű adakozó ember, az állam és az önkormányzat is szerepet vállalt benne. Hubai Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott: a keresztény egyházi gyökereken megeredt államiságunk ma is megkívánja, hogy áldozatot hozzunk egymásért.

Ferencz Károly plébános ezután hálát adott azért, hogy közösségben ünnepelhetik a templom felújítását. Elmondta: a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe van, mely minden templom anyja és feje. „Érsek atya eljött ide, ebbe a kis faluba, hogy ezt a templomot felszentelje. Így kapcsolódik össze lélekben Róma városával, mi pedig ki szeretnénk fejezni hűségünket Péter széke iránt.”

Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében a szenteltvízzel való hintés kapcsán keresztségünkre, a bűnbocsánatra emlékeztetett. Csodálatos dolognak nevezte a kócsújfalui templom építését, bizakodását kifejezve, hogy igény lesz arra, hogy itt szentmiséken vegyenek részt a hívek a jövőben. Úgy fogalmazott: ez a templom emlékeztet arra is, amiről az evangéliumban hallottunk. Amikor Jézus bement a jeruzsálemi templomba, és kikergette onnan az árusokat, pénzváltókat, azt is mondta, hogy ha lerombolják a templomot, ő három nap alatt felépíti. Az emberek azonban nem azon botránkoztak meg, hogy azt mondta, „romboljátok le a templomot”, hanem azon, hogy ő három nap alatt felépíti.

Jézus titokzatos teste maga az a templom, amelyet ő három nap alatt felépít. A halála után három napig sírban volt, azután feltámadt. Mi is részesei vagyunk mindannyian és külön-külön ennek a templomnak. Mindannyian élő kövek vagyunk, egymást támogatjuk, segítjük, egymásnak hasznára vagyunk, egymás támaszai vagyunk, s arról is szól ez a templom itt Kócsújfalun, hogy az Isten itt van közöttünk. Itt lakik Jézus Krisztus, és arra is emlékeztet, hogy Isten szent templomává kell válnunk.

A főpásztor tanítása végén Isten áldását kérte a közösségre és köszönetet mondott azoknak, akik hozzásegítették az itt élőket ahhoz, hogy önálló templomuk legyen.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír