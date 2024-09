„Légy jelen!” a Közös Téren is – KATTÁRS-programok a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében

Visszatért legelső helyszínére Budapesten a KATTÁRS: 2013-ban is itt, a Múzeumkertben találkoztak az egyházi közösségek, intézmények, szervezetek képviselői és a közönség. Akkor napsütés segítette a rendezvényt, most eső nehezíti. A Nemzeti Múzeum bejárata előtt állították fel a színpadot, a lépcső szolgálna nézőtérül, ha nem esne az eső. Az épületet 37 sátor veszi körbe; bemutatkoznak az Egyház társadalmi tanítását gyakorlatba átültető szervezetek, mozgalmak, intézmények.

Családi napként szervezték meg a Közös Tér programot. A résztvevők többek között tizenkét állomásos kalandtúrát járhatnak végig, menetlevélben gyűjthetik egy-egy elvégzett feladat után a pecséteket, a sátrakban játékkal, kézműves-foglalkozással várják a gyerekeket.

A mai rendezvényt Fábry Kornél, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke nyitotta meg. A püspök arról beszélt, hogy az Egyház társadalmi tanítása nem elvont elmélet – erről kíván évről évre tanúságot tenni ez a 2013 óta megrendezett többnapos programsorozat.

„Nagy jelentősége van annak, milyen világ- és emberképet adunk át, hogy Isten országa a következő generációk életében is növekedni tudjon. A KATTÁRS rendezvényei elgondolkodni hívnak: hogyan legyünk tudatos vásárlók,

hogyan tudjuk átadni értékeinket, hogyan tehetjük fenntarthatóvá világunkat, hogyan osszuk meg egymás között a felelősséget, hogyan tudunk odafordulni a szegényekhez.

Utat mutat a társadalmi tanítás abban is, mi a szeretet rendje: az „ordo caritatis” rangsort ad, milyen sorrendben részesítsük előnyben az embereket, hogy élhető és kiegyensúlyozott legyen a társadalom. Az első helyen Isten áll, őt követi a házastárs, a gyermek, a szülő, a testvér, a rokon, majd a barát, a hittestvér, a honfitárs, az ellenség, az idegen.

Nagyobb társadalmi összefüggésekben is láthatjuk, milyen gondot okoz, ha felborul ez a rend. Légy jelen! – hívja fel a figyelmünket a KATTÁRS. Isten jelenlétében élünk, hiszen Ő mindenütt jelen van, és mi a jelenben tudunk vele találkozni, itt szólíthatjuk meg, és itt imádkozhatunk hozzá. A másik embert is itt és most, a jelenben tudjuk szeretni. Légy jelen! – erre hívunk mindenkit, látogassanak ki az időjárás ellenére is a Múzeumkertbe” – mondta Fábry Kornél püspök.

A program a színpadon egész nap folyik: fellép az Akkord Show Kórus, a Kincső Táncegyüttes, Sergő Sára, a Ward Mária Gimnázium kórusa, Dolhai Attila és a MAGnificat együttes.

A délutáni Rázós kérdések fórumokon 14 órától Papp Miklós morálteológus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Egyetem tanszékvezetője beszél, témája az élet- és teremtésvédelem, a halálközeli időszak, az eutanázia; hogyan lehet emberhez méltóan befejezni a földi életet.

16 órától Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos és Boros Julianna, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa Etnikai sokszínűség hazánkban és Európában címmel tartanak fórumot.

A múzeum épülete körül álló 37 sátorban jelen vannak iskolák, ifjúsági szervezetek, közösségek, lelkiségi mozgalmak, segélyszervezetek.

Erdő Péter bíboros, prímás a délelőtt folyamán végiglátogatta mindegyiket, megállt egy-egy szóra, rákérdezett az adott szervezet tevékenységére. Az esztergomi szeminárium kispapjai örömmel fogadták: „Biztatást adott jelenléte” – mondták.

18 óráig várják az érdeklődőket a sátrak. Az oktatási-nevelési intézmények között ott van a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet, a Ward Mária Gimnázium, a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola. A Közös Tér programon jelen vannak az ifjúsági közösségek is, így az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Ifjúsági Irodája, a Magyar Cserkészszövetség, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, a Shalom Közösség, az Európai Útmutatók és Cserkészek, a TeenSTAR, a Szentjánosbogár Közösség, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat is képviselteti magát. A mozgalmak közül a Magyar Schönstatt Családmozgalom, az Új Város lelkiségi és kulturális magazin közössége, az Édesanyák Imái imacsoport, valamint a Mária Út közössége várják a Múzemkertbe látogatókat. Jelen vannak a szerzetesrendek és világi közösségek is: a Ferences Világi Rend, a Sant’Egidio közösség, a Fokoláré Mozgalom, a KALÁSZ, a Premontrei Női Kanonokrend. A kiadók közül megtaláljuk a Don Bosco Kiadó, a Jezsuita Kiadó, az Ecclesia Szövetkezet, a Kairosz és Magyar Kurír–Új Ember standját.

Lehet beszélgetni, ismerkedni, kapcsolatokat építeni. Programokkal várják az érdeklődőket. Az eső nem moshatja el a találkozást.

Fotó: Merényi Zita; Prófusz Ádám

Trauttwein Éva/Magyar Kurír