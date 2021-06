„Növekedjetek a szeretetben!” – Te Deum a zalaszabari katolikus iskolában

A főpásztor a diákokhoz fordulva e szavakkal kezdte szentbeszédét: „Kezdjük a szüleitekkel. Mi az, amit megköszönhetünk nekik? Azt, hogy életet kaptatok tőlük, hogy világra hoztak benneteket. Megköszönhetjük nekik azt is, mikor nemcsak adnak, hanem fegyelmeznek is benneteket, amikor megtanítanak arra, hogy mit szabad, és mit nem. Valószínűleg a szüleitek megtanítanak benneteket szeretni azzal, hogy szeretnek benneteket. Az ő példájuk által tanuljátok meg azt, hogy mit jelent szeretni.

Mit köszöntök meg a tanáraitoknak? Nekik nemcsak azt kell megköszönni, hogy átadják a tudást, hanem azt is, hogy példát adnak emberségből. Adják a szeretetüket, a tudásukat, az emberségüket és nevelnek is benneteket. Ez is csodálatos dolog. Ha nem nevelnek bennünket, akkor neveletlenek leszünk, s úgy nem könnyű elboldogulni az életben.

Mit köszönünk meg a Jóistennek? Az életünket és a hitünket is. Isten a hit ajándékát adja nektek a szüleiteken, nevelőiteken, hitoktatóitokon és a plébános atyán keresztül. A Jóisten segít abban, hogy megtanuljatok hinni, s merjetek bízni az Ő szeretetében.

Megköszönném azt is, hogy van reményetek. Mindenki reméli, hogy vége lesz a tanévnek, de azt is reméljük, hogy lesz következő tanév, illetve hogy pihenhetünk a nyáron. Ezeknél

van egy nagyobb reményünk: az, hogy eljutunk a Mennyországba, mely a Jóisten legszebb ajándéka számunkra.

Szeretnék oda jutni és találkozni ott mindannyiótokkal. Tőle kaptuk a szeretetet, hogy tudjuk szeretni barátainkat, szüleinket, sőt saját magunkat is. A szeretet az egyik legnagyobb, legszebb kincs, melyet a Jóistentől kaptunk, s mely olyan, mint a tudásunk. Van képességünk arra, hogy tanuljunk, de tudjuk, hogy csak akkor bontakozik ki a tudásunk, ha tanulunk, gyakorolunk, s ha vágyakozunk arra, hogy növekedjen a tudásunk. A szeretettel is így vagyunk. Ott van a szívünkben, de ki kell bontanunk ezt az ajándékot. Meg kell tanulnunk szeretni, odaajándékozni azt, ami bennünk van. Meg kell tanulnunk megbocsátani, mikor elrontjuk a szeretetet, s meg kell tanulnunk bocsánatot kérni. Ez mind-mind a szeretet tanulásához tartozik.

Az igazi cél az, hogy ne csak tudásba bontakozzatok, hanem életetek végéig növekedjetek a szeretetben. Ez a legszebb tananyag, mert ezen múlik, hogy boldog lesz valakik, vagy sem. Azon, hogy tud-e szeretni, vagy sem.

Kívánom nektek, hogy legyenek olyan emberek előttetek az iskolában vagy a családban, akik a szeretetről adnak nagyon jó példát. Ha találkoztok ilyennel, akkor tanuljátok el tőle, hogy miként kell jól szeretni, s hogyan kell a szeretetben növekedni” – mondta prédikációjában Varga László püspök.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia A család mint Istentől rendelt közösség címmel hirdetett vers- és novellaíró pályázatához a Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola is csatlakozott – ismertette a Te Deum végén Csató Lászlóné iskolaigazgató.

A hálaadó szentmise végén a főpásztor adta át a diákoknak az iskolai forduló díjait.

Videó: Szerafin Zoltán

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Kling Márk



Magyar Kurír