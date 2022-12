„Őseink hite a jövőnk reménye” – Udvardy György veszprémi érsekkel beszélgetnek a Katolikus Rádióban

2020 óta a Veszprémi Főegyházmegye mottója az „Őseink hite a jövőnk reménye” mondat, amelyet az 1938-as eucharisztikus kongresszus idején fogalmaztak meg a veszprémi hívek, és a Boldog Gizella-kápolnában helyeztek el, így tehát a főegyházmegye ősi forrásához kötődik. Ennek kapcsán arról kérdezik a rádióban Udvardy György veszprémi érseket, hogyan lehet harmóniát teremteni a hitbeli és kulturális örökség, valamint a 21. századi élet között.

A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa év kapcsán a Veszprémi Főegyházmegyére is nagyobb figyelem irányul. A várnegyedben zajló beruházás keretében 18 épület, 35 ezer négyzetméter épített és mintegy 10 ezer négyzetméter szabad terület újul meg. Ez természetesen hatalmas feladat, de vajon milyen eredménnyel fog járni? A látható változások hogyan tudják a láthatatlanra irányítani a figyelmet? A művészeti értékek nyilván megérintik a jövőre ide látogató nagyszámú turistát, de ezeken túl hogyan tudja megérinteni a szakralitás őket? Hogyan lehetnek a megújult épületek az evangelizáció helyszínei is? Az érsek ezekre a kérdésekre is válaszol.

Természetesen beszélgetnek vele a szombati Meghívóban a Veszprémi Főegyházmegyét érintő más témákról is, a papságról, a papnövendékekről, a hitoktatásról és arról, miért fontos napjainkban és miért fontos a saját életében is a bizalom, a bátorság és a cselekvés.

A műsor az alábbi linkre kattintva (az elhangzás után) visszahallgatható: https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/600849

Forrás: Magyar Katolikus Rádió

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír