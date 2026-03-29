„…sokszoros termést hoz” – Érsekségi ékességek (157.)

Varga Tibor László „…sokszoros termést hoz” című kötete nem csupán Bódi Mária Magdolna életrajza, hanem élő tanúságtétel a hit, tisztaság és önfeláldozás erejéről. Magdi története túlmutat az időn: az alázat, szeretet és a mindennapi önmegtagadás csendes erejét tárja elénk. Élete nem csupán egyéni történet, hanem üzenet mindazoknak, akik keresik a hit és a szeretet valódi értelmét.

Magdit gyermekkorától mély vallásosság jellemezte: már tízévesen hosszú imádságait térden állva végezte, életét felnőttként teljesen Istennek ajánlotta. Tizennyolc évesen a fűzfői Nitrokémia Rt.-nél kezdett dolgozni, ahol példamutatásával tiszteletet szerzett és aktívan segítette a körülötte lévő közösséget. Lelki vezetőjének tanácsára és saját elhatározásából 1941-ben örök fogadalmat tett, hogy életét Krisztus Királynak szentelje.

Sorsát próbatételek sorozata kísérte: családja szegénysége, szülei házassági akadályai, valamint egy korszak, amelyben a hit gyakran üldöztetésbe torkollott. A II. világháború végén a front elérte lakóhelyét, ami életének drámai csúcspontjához vezetett. 1945. március 23-án, huszonnégy évesen vértanúhalált halt, hogy megtartsa tisztasági fogadalmát. Halála nem pillanatnyi felindulás volt, hanem életének és elköteleződésének beteljesedése – „sok apró elhatározás és önmegtagadás következménye”, ahogy Varga Tibor László írja. Utolsó szavai: „Uram Királyom, végy magadhoz!” – örök tanúságtétellé váltak.

A könyv lapjain egy olyan lelki világ tárul elénk, ahol a mindennapok egyszerűsége és a hit nagysága kéz a kézben jár. Magdi életét a szeretet szolgálata hatotta át: a gyermekek felé nyújtott gondoskodás, a családért hozott áldozat és a közösség iránti hűség. Minden tettében megjelenik a meggyőződés, hogy a hitet vállalni kell – akár életáldozat árán is.

Varga Tibor László könyve nem csupán részletes élettörténet, hanem a teológiai és közösségi hátteret is feltárja. Felidézi, hogy Magdi életét és halálát Mindszenty József püspök példaként említette, és a vértanúság útját a hit és szeretet szolgálatának végső megnyilvánulásaként értelmezte. A kötet bemutatja Magdi szüleinek kapcsolatát, a közösség és a hit átalakító erejét, valamint a fiatal lány szociális érzékenységét, amely életének minden mozzanatában jelen volt.

2025. szeptember 6-án Erdő Péter bíboros, prímás XIV. Leó pápa delegátusaként Veszprémben boldoggá avatta Bódi Mária Magdolnát. Ez nem csupán egy egyházi szertartás volt, hanem annak az életnek az ünneplése, amely csendes; mégis erőt adó hűséggel és irgalmassággal teljes volt. Udvardy György veszprémi érsek szavaival: „Ennek a fiatal lánynak a csillaga soha nem hunyt ki – ragyogása ma is él azok szívében, akik példájából merítenek.”

A „…sokszoros termést hoz” nem csupán egy könyv címe, hanem magának Magdi életének és áldozatának tömör jellemzése: egy élet, amely a hit, a szeretet és a szolgálat sokszoros gyümölcsét adja közösségünknek és az emberiségnek. Olvasva e művet, nem csupán életével találkozunk, hanem saját hitünk és elköteleződésünk tükörképével is. Ez a könyv erőteljes lelki üzenet mindannyiunk számára, amely mélyen gondolkodásra hív a hit, az áldozat és a szeretet értelméről. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ezt az üzenetet személyesen is megtapasztalni.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

