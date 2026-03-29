„…sokszoros termést hoz” – Érsekségi ékességek (157.)

Kultúra – 2026. március 29., vasárnap | 18:00
A Veszprémi Főegyházmegye kiemelt feladatának tekinti a hitből fakadó kultúra és a kulturális értékek gondozását, ezek méltó bemutatását, ezért Érsekségi ékességek címmel sorozatban ismerteti őket honlapján. Ezúttal a Bódi Mária Magdolna életét és áldozatát bemutató, Varga Tibor László által jegyzett kötetet ajánlják figyelmünkbe, mely „…sokszoros termést hoz” címmel jelent meg.

Varga Tibor László „…sokszoros termést hoz” című kötete nem csupán Bódi Mária Magdolna életrajza, hanem élő tanúságtétel a hit, tisztaság és önfeláldozás erejéről. Magdi története túlmutat az időn: az alázat, szeretet és a mindennapi önmegtagadás csendes erejét tárja elénk. Élete nem csupán egyéni történet, hanem üzenet mindazoknak, akik keresik a hit és a szeretet valódi értelmét.

Magdit gyermekkorától mély vallásosság jellemezte: már tízévesen hosszú imádságait térden állva végezte, életét felnőttként teljesen Istennek ajánlotta. Tizennyolc évesen a fűzfői Nitrokémia Rt.-nél kezdett dolgozni, ahol példamutatásával tiszteletet szerzett és aktívan segítette a körülötte lévő közösséget. Lelki vezetőjének tanácsára és saját elhatározásából 1941-ben örök fogadalmat tett, hogy életét Krisztus Királynak szentelje.

Sorsát próbatételek sorozata kísérte: családja szegénysége, szülei házassági akadályai, valamint egy korszak, amelyben a hit gyakran üldöztetésbe torkollott. A II. világháború végén a front elérte lakóhelyét, ami életének drámai csúcspontjához vezetett. 1945. március 23-án, huszonnégy évesen vértanúhalált halt, hogy megtartsa tisztasági fogadalmát. Halála nem pillanatnyi felindulás volt, hanem életének és elköteleződésének beteljesedése – „sok apró elhatározás és önmegtagadás következménye”, ahogy Varga Tibor László írja. Utolsó szavai: „Uram Királyom, végy magadhoz!” – örök tanúságtétellé váltak.

A könyv lapjain egy olyan lelki világ tárul elénk, ahol a mindennapok egyszerűsége és a hit nagysága kéz a kézben jár. Magdi életét a szeretet szolgálata hatotta át: a gyermekek felé nyújtott gondoskodás, a családért hozott áldozat és a közösség iránti hűség. Minden tettében megjelenik a meggyőződés, hogy a hitet vállalni kell – akár életáldozat árán is.

Varga Tibor László könyve nem csupán részletes élettörténet, hanem a teológiai és közösségi hátteret is feltárja. Felidézi, hogy Magdi életét és halálát Mindszenty József püspök példaként említette, és a vértanúság útját a hit és szeretet szolgálatának végső megnyilvánulásaként értelmezte. A kötet bemutatja Magdi szüleinek kapcsolatát, a közösség és a hit átalakító erejét, valamint a fiatal lány szociális érzékenységét, amely életének minden mozzanatában jelen volt.

2025. szeptember 6-án Erdő Péter bíboros, prímás XIV. Leó pápa delegátusaként Veszprémben boldoggá avatta Bódi Mária Magdolnát. Ez nem csupán egy egyházi szertartás volt, hanem annak az életnek az ünneplése, amely csendes; mégis erőt adó hűséggel és irgalmassággal teljes volt. Udvardy György veszprémi érsek szavaival: „Ennek a fiatal lánynak a csillaga soha nem hunyt ki – ragyogása ma is él azok szívében, akik példájából merítenek.”

A „…sokszoros termést hoz” nem csupán egy könyv címe, hanem magának Magdi életének és áldozatának tömör jellemzése: egy élet, amely a hit, a szeretet és a szolgálat sokszoros gyümölcsét adja közösségünknek és az emberiségnek. Olvasva e művet, nem csupán életével találkozunk, hanem saját hitünk és elköteleződésünk tükörképével is. Ez a könyv erőteljes lelki üzenet mindannyiunk számára, amely mélyen gondolkodásra hív a hit, az áldozat és a szeretet értelméről. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ezt az üzenetet személyesen is megtapasztalni.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

