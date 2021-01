„Sziú nyelven mondom a Miatyánkot” – Új könyv az indián gyógyítóról és katolikus misztikusról

A neves tanító és misztikus 2017 óta Isten szolgájának nevezhető, hiszen szenttéavatási eljárása hivatalosan is elkezdődött. A Medicine Man, Catechist, Saint (Gyógyító, katekéta, szent) című új könyv azért is jelentős, mert még 1932-ben napvilágot látott egy olyan (több millió példányban elkelt) könyv John Neihardt („a fehér ember”) gondozásában, amely egyoldalúan, keresztény meggyőződését elfedve mutatta be a híres hithirdető és látnok szellemiségét. Az alábbiakban Black Elk szellemi végrendeletéből idézünk.

„Az elmúlt harminc évben egészen másként éltem, mint ahogy a fehér ember bemutatta. Hívő ember. Alacsony atya, a katolikus pap keresztelt meg harminc évvel ezelőtt. Azóta Nick Black Elknek hívnak. Nagyon sok indián ember ismer. Én már megtértem, s az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe vetett igaz hitben élek. Éppen ezért saját sziú nyelvemen azt imádkozom, hogy »Miatyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved«, ahogyan Krisztus tanította nekünk. Az Apostoli hitvallást is elmondom, és minden részét igaznak tartom.

Arra az egyenes útra küldöm népemet, amelyet Krisztus Egyháza tanított nekünk. Amíg csak élek, nem fogok elszakadni a Krisztusba vetett hittől. Harminc éve nem sokat tudtam arról, akit Istennek nevezünk. Akkoriban kiváló táncos voltam. Angliában Nagymamánk, Viktória királynő előtt is táncoltam. Akkoriban gyógyszert adtam a betegeknek. Talán büszke ember voltam, nagyszerűnek és remek indiánnak tartottam magam, de azt hiszem, most már jobb vagyok.

Szent Pál is jobb lett a megtérése után. Tudom, hogy a katolikus vallás jó, jobb, mint a naptánc vagy a szellemtánc. A régi időkben az indiánok csak saját dicsőségükért járták ezeket a táncokat. Sebet ejtettek magukon, és a földre csorgatták a vérüket. Krisztus azonban a bűneinkért keresztre feszíttette magát, hogy elvegye a bűneinket. A régi indián vallás nem volt javára az emberiségnek. Az indián gyógyítók csak a betegeiktől kapott magasztalásra és ajándékokra törekedtek. Krisztus azonban azt parancsolta, hogy legyünk alázatosak, és hagyjunk fel a bűnnel. Én most már megvetem a bűnt. Azon az egyenes úton akarok járni, amelyet a katolikus vallás tanít. Így akarom, ezt akarom. Jó szívvel nyújtom kezem mindannyiótoknak.”

Forrás és fotó: Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Magyar Kurír