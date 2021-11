„Úr s Király a föld felett” – 1500 helyszínről csatlakoztak a világméretű imalánchoz

Erdő Péter bíboros és a NEK Titkárság meghívására immár kilencedik alkalommal tartottak világméretű szentségimádási és imaláncot. Ez a mostani különleges, rendhagyó alkalom volt. „Legyen ez a világméretű szentségimádás a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért való hálaadás, új lendületvétel! Éljük át ismét Isten megújító szeretetét!” – bátorítottak a szervezők. Európa szinte minden országa csatlakozott az imalánchoz. Templomokban, kápolnákban dicsőítették együtt az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust – otthonaikból is sokan bekapcsolódtak.

Világszinten 70 országból, 1500 helyszínről csatlakoztak, többek között Lesotho, Tajvan, Ausztrália, de a részt vevő országok között találhattuk Izlandot, az Egyesült Arab Emírségeket, Chilét, Új-Zélandot, és számos más távoli, nem jellemzően katolikus országot is.

Először kapcsolódott be az imaláncba Burundi, Mianmar, Bolívia és Kuba. A szervezők kiemelték, hogy olyan országokból is jelezték részvételüket, ahonnan mindennaposak a keresztényüldözésről szóló hírek, így például Kínából és Nigériából is bekapcsolódtak. Sokan csatlakoztak az imalánchoz otthonaikból. Az ő bekapcsolódásukat segítendő, számos országban volt élő közvetítés templomokból, kápolnákból.

A szlovákiai Fülekről írták: „Szeretnénk folytatni a szentségimádásokat, ha az Úr is úgy akarja, és ad hozzá elég erőt és kitartást. A felolvasóink közül volt, aki önkéntesként volt jelen, és volt, aki a szombat esti körmeneten és szentségimádáson élőben is jelen volt Budapesten. (...) Minden elmélkedés után ifjúsági ének következett, majd két perc csend. A végén természetesen nem maradt el a Christus vincit és a Győzelemről énekeljen négy versszaka.”

A Távol-Kelet egyik országából az alábbi üzenet érkezett: „Közösségemmel mi is csatlakozunk hozzátok és az imalánchoz Krisztus Király ünnepén! Nagy üdvözlet! Szeretettel: Lucius Hre Kung, Burma püspöke”.

„November 20-án, szombatra mintegy ötven egyházközségünk tervezett közös imádságot.

Nekünk is van egy honlapunk, ahol beszámolunk erről a nemzetközi eseményről. Egységben veletek! A belgiumi résztvevők”.

Az imalánc szervezői arra kérik a résztvevőket, hogy akinek lehetősége van, küldjön a szentségimádások helyszínéről rövid beszámolót, visszajelzést, fényképet a corpus@iec2020.hu címre.

A szentségimádási lánc folytatódik! Legközelebb az alábbi időpontban hívják imádkozni a hívőket: 2022. június 18., szombat.

Forrás: NEK Titkárság

Fotó: Ambrus Marcsi, Molnár Tamás/Pozsonyi katolikusok, Vas Mária Teréz/pálos nővérek

Magyar Kurír