Đuro Hranić horvát érsek Pécsen: Jézus elénk jön az Eucharisztiában

Az érseket, a jelenlevő paptestvéreket, illetve a híveket Barics Gábriel szigetvári plébános köszöntötte, aki a Pécsi Egyházmegye horvát nemzetiségű lakosságának hitéletét segíti.

„Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, akik eljöttek hazánk azon területeiről, ahol horvát nemzetiségű hívek élnek, hogy együtt imádkozzunk és kérjük a Jóistent, hogy mindig legyenek olyan emberek itt Baranyában is, akik anyanyelvükön magasztalják az Urat. Adjunk hálát, megköszönve mindazt a sok értéket, amit dédapáink évszázadokon át megőriztek és ránk hagytak: kultúránkat, nyelvünket, hitünket” – mondta köszöntőjében Barics Gábriel.

Hranić érsek bevezetőjében arra emlékeztette a megjelenteket, hogy egész életünkben állhatatosan óhajtjuk a Jézussal való találkozást, aki elénk jön, és a találkozás helyszíne az Eucharisztia.

Az érsek homíliájában is hangsúlyozta az állhatatosságot, utalva a liturgia olvasmányai, könyörgései egyes szakaszaira, ahol szó szerint, vagy utalás szintjén megjelent ez a fogalom.

A földön minden mulandó – mutatott rá. – Jézus ezt hangsúlyozza a ma olvasott példabeszédében;

nemcsak figyelmeztet a végre, amely óhatatlanul eljön, de szeretné és elvárja tőlünk, hogy vegyük ezt komolyan. Ez az egyházi év utolsó előtti vasárnapjának üzenete, Jézus második eljövetelének, az utolsó ítéletnek jegyében.

Hranić érsek arra is felhívta a figyelmet, hogy

a fentiek biztos tudatában nem szabad megfeledkeznünk a világról, amelyben élünk, hanem emberi gondoskodással, odaadással építenünk, gondoznunk és védenünk kell.

Đuro Hranić predikációjában azt is kiemelte, a mai evangélium arról is szól, hogy mennyi bajt kell leküzdenünk. De Jézus szavai mégis a békét, a reményt hirdetik: „Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak.” (Mal 3,20a)

Kifizetődik tehát hűségnek lenni Jézushoz, Istenhez, Egyházhoz, emberhez. Legyünk bátrak, állhatatosak, amikor védenünk kell értékeinket, még akkor is, ha esetleg megaláztatást, igazságtalanságot, meg nem értést kell elszenvednünk emiatt. Az érsek bátorította a megjelenteket, hogy a jelenlegi jó körülmények között akkor is állhatatosnak kell lenni, amikor a nemzetiségi értékeink, örökségünk megőrzéséről van szó.

Ünnepeljük tehát az Eucharisztiát, hogy jóllakhassunk Jézussal, az önodaadás, a szeretet és az ajándékozás kenyerével, hogy az ő képmásai és tanúi lehessünk saját életünk és a világ végéig,

amikor megjelenik, és az élők és holtak felett ítélkezik majd” – zárta homíliáját Đuro Hranić metropolita érsek.

Végezetül Barics Gábriel megköszönte az érseknek, hogy elfogadta a meghívást: „Mindig nagy öröm számunkra, amikor közösen imádkozhatunk, fohászkodhatunk. Ahogy Jézus is mondja: ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, én ott vagyok köztük. (Mt 28,20) Hisszük, ha mindannyian kérjük Istentől az ő áldását, életünkre, kultúránkra, hazánkra, nyelvünkre, az Isten megadja. Adja meg, legfőképp az örök életet számunkra.”

A mise énekeit a pécsi August Šenoa Asszonykórus adta elő, kántoruk, Cseh László kíséretével, az olvasmányokat, illetve a hívek könyörgését a pécsi horvát közösség aktív tagjai: Taragyia Györgyné, Tomola Ágnes és Balázs Péter olvasták fel.

Szöveg: Taragyia Györgyné / Pécsi Egyházmegye Horvát Referatúra

Fotó: Kollár Ákos

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír