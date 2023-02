2024-re befejeződik a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely családbarát fejlesztése

A 2020-ban kezdődött építkezésnek köszönhetően további 89 új szálláshely létesül Szentkúton, valamint két játszótér és egy multifunkcionális sportpálya. A kegyhely energiaigényének fedezésére egy 345 kW teljesítményű naperőművet építenek, 550 fát telepítenek, valamint a Kálvária-kápolna bővítésével 456 férőhelyes urnatemetőt hoznak létre. Emellett megújul a teljes parkoló, új utak készülnek több ezer négyzetméter felületen és a kegyhely teljes területén átállnak a szelektív hulladékgyűjtésre.

2024-ben valódi családbarát hellyé válik a mátraverebély-szentkúti zarándokközpont. Két játszótérrel, egy beltéri játszószobával és egy multifunkcionális sportpályával bővülnek a gyerekek szabadidős lehetőségei. Szintén kifejezetten családoknak épül az apartmanpark Szentkút erdős részén, szeparáltan, függetlenül a kegyhely programjaitól. Itt 16 db önálló fürdőszobás, saját konyhával és két hálószobával rendelkező ház készül, kiegészítve egy 114 négyzetméteres fedett közösségi térrel.

Emellett a teljes komplexum hosszú távú fenntartását a parkolóban kialakított napelempark segíti. Összesen 842 db panel mintegy 1618 négyzetméter felületen termeli majd az energiát, praktikusan a parkoló autók fölé, árnyékolóként helyezve. Ez teszi majd lehetővé, hogy a zarándokhely az ugrásszerűen megnövekedett energiaárak mellett is egész évben zavartalanul működhessen.

A nemzeti kegyhely a Magyar Turisztikai Ügynökségtől nyert 3 409 255 798 forint támogatást a fejlesztésekre.

„Az építkezés alatt kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a tematikus búcsúrend szerinti liturgiák zavartalanul folyjanak. Szentkútra sokan elcsendesedni jönnek, és erre gondosan ügyelünk a jövőben is. Ennek feltételei továbbra is adottak lesznek, hiszen Szentkút kivételes természeti adottságokkal rendelkező, hatalmas területen fekszik” – mondta Marótyné Ugron Éva, a kegyhely egykori igazgatója, a turisztikai fejlesztés marketingese. Azt is hozzátette, hogy noha a búcsúk ősszel véget érnek, rendezvényeikkel egész évben biztosítják a zarándokok kulturális, hitéleti és közösségépítő programjait. Idén például összművészeti családi napot is szerveznek.

„A fenntarthatóság fontos tervezői és üzemeltetői szempont volt a fejlesztés során, ami több mindenben megmutatkozik. A legfontosabb, hogy csak olyan projektelemek valósulnak meg, amelyekre a tapasztalatok és turisztikai elemzések alapján valóban szükség van. Családi apartmanok, naperőmű, új építések helyett megőrzés és felújítások. Erre jó példa a szolgálati lakások felújítása és a teljes körű szelektív hulladékgyűjtés a kegyhely teljes területén” – közölte Borbás Péter DLA építész, a kegyhely fejlesztésének vezető tervezője.

A kegyhelyen a sportpálya és a játszótér már elkészült, a további létesítmények 2024-ben nyílnak meg a látogatók előtt.

Forrás és fotó: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely

