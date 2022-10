A belarusz püspökök kérik a kormánytól, hogy nyissák ki újra a minszki Vörös templomot

Várakoznak, hogy a hatóságok döntsenek, és imádkoznak, hogy a Szent Simon- és Szent Heléna-templom, közismertebb nevén Vörös templom újra kinyithassa kapuit a hívek előtt. Október 13-án este a vikárius szentmisét mutatott be Isten szolgája Edvard Vajnilovics, a Szent Simon- és Szent Heléna-templom alapítója születésének 175. évfordulója alkalmából. Mivel a templom zárva tart, az ünnepi szentmisét a minszki székesegyházban mutatták be. A szertartáson két szándékért imádkoztak: Isten szolgája mihamarabbi boldoggá avatásáért és azért, hogy az általa alapított Vörös templomban újraindulhasson a vallási élet. Ez utóbbi kérdésben tárgyalások zajlanak az illetékes hatóságokkal; a templom vezetősége nem tesz lépéseket ezek lezárulásáig, nehogy tovább rontson a helyzeten.

Az épületben, amely egyébként nem az Egyház tulajdona, szeptember 26-án nem tisztázott okok miatt kisebb tűz ütött ki. A hatóságok ezt követően bezárták a templomot. A hívek nem léphetnek be, ezért a plébánia levelet küldött a tulajdonosnak, a CUP/Minsk Heritage-nek. A levelet jegyző plébános, Vljadiszlav Zavalnjuk kifejtette, hogy a plébánia tiszteletben tartotta a megállapodás minden rendelkezését és tiszteletben tartja a CUP/Minsk Heritage-nek az emberek és az ingóságok miatt érzett aggodalmát is. Hangsúlyozza, hogy fel kell mérni a keletkezett károkat. A plébánia kérvényt írt a Belarusz Köztársaság nyomozóhivatalának is, hogy szolgáltasson információkat a lefolytatott nyomozás eredményeiről.

Úgy tűnik, „ismeretlen tettesek követték el törvénytelen módon” a cselekményt, amely során betörtek egy ablakot és ezt követően kisebb tűz ütött ki az ablakhoz közeli részen. A plébániaközösség nyílt levelet intézett a belarusz köztársasági elnökhöz, Aljakszandr Lukasenkához, amelyben hangsúlyozták: „egy külön teremben történt tűzeset nem vezethet ahhoz, és nem is szabad ahhoz vezetnie, hogy az egész épület működését leállítsák”. A plébánia hívei felhívják Lukasenka elnök figyelmét arra, hogy a törvényi rendelkezésekkel ellentétben még mindig meg vannak fosztva attól, hogy beléphessenek a templomukba. Azt remélik, hogy törvényes módon, „a CUP/Minsk Heritage szakértőivel egyeztetve mihamarabb megszülethet a döntés, hogy a templom újra működhessen és mihamarabb helyreálljanak a vallási közösség tevékenységei”.

Október 7-én Minszkben Ante Jozić, Belarusz apostoli nunciusa és Juszof Sztanevszki minszk-mihajlovi metropolita találkozott Alekszander Rumak kormánybiztossal, hogy megbeszéljék a főegyházmegye életének aktuális kérdéseit, beleértve a minszki Szent Simon- és Szent Heléna-templom helyzetét.

A templom plébánosa, a 73 éves Vljadiszlav Zavalnjuk a szeptember 25-i bezárás után azonnal panaszt tett a belarusz államfőnél, és vízen böjtölve kéri a templom megnyitását. Az épületnél imádkozó hívőkkel együtt azonban a rendőrök elzavarták a helyszínről.

A katolikus egyház és a belarusz állam közötti feszült viszony 2020-ban különösen is kiéleződött, amikor Kondrusiewicz érsek négy hónapon át nem térhetett vissza Lengyelországból Belaruszba, mivel kifogásolta, hogy a rendőrök bántalmazták a békés tüntetőket. Mióta a 75. életévét betöltve Kondrusiewicz lemondott hivataláról, az országban a katolikus egyház tartózkodik a rendszer bírálatától. A 2020-ban kitört tiltakozások idején a Belarusz fővárosában, Minszkben, a Függetlenség terén álló Szent Simon- és Szent Heléna-templom számos üldözött tüntetőnek nyújtott menedéket.

