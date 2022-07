A bukaresti érsekség üdvözli a Cathedral Plaza bontási rendeletét

2006 februárjában adta ki az építési engedélyt a bukaresti első kerületi önkormányzat a Cathedral Plaza elnevezésű projekt megvalósítójának, a Millennium Building Development cégnek. A 19 emeletesre tervezett acélszerkezetű üvegpalota építése két héttel később meg is kezdődött. Egy hónap elteltével a bukaresti római katolikus érsekség jogi úton támadta meg az építési engedélyt, az érvek között nem elsősorban esztétikai szempontok szerepeltek. Az épület négy szintje a föld alatt lenne, ezekben kétszáz gépkocsi számára garázst alakítanának ki – szóltak az érvek. Továbbá az építés ellenzői szerint, tekintettel arra, hogy a román főváros szeizmikus területnek számít, egy erősebb földrengés esetén az új épület ugyan nem omlana össze, de ingadozása és rázkódása háromszáz méteres körzetére kihatna, így a 125 évvel ezelőtt épült neogótikus Szent József-katedrális épségét is veszélyezteti. Az építkezés ellen a bukaresti szenátus, a bukaresti főegyházmegye, sőt maga XVI. Benedek pápa is szót emelt. A három évig tartó szervezett tiltakozási kampány végül eredményesnek tűnt, egy bírósági ítélet ugyanis 2009. februárjában visszavonta a három évvel korábban kiadott engedélyt. Ezt azonban sikeresen támadta meg a Millennium Building Development, a bíróság június 25-i döntésével pedig ismét zöld utat adott a munkálatok folytatásához.

A hír, hogy a fővárosi főpolgármester úgy döntött, hogy végrehajtja a Dâmboviț-i Bíróság 2520/2012-es ítéletét – amelyet a Ploiești-i Fellebbviteli Bíróság 456/2013-as számú határozata tett visszavonhatatlanná, és amelyet a Constanțai Fellebbviteli Bíróság 89/2016-os számú visszavonhatatlan határozata erősített meg – nagy öröm a bukaresti főegyházmegye papsága és hívei számára, akik évek óta harcolnak a Szent József-székesegyház megmentéséért.

Aurel Percă érsek, bukaresti római katolikus metropolita szerint: „Nicușor Dan bukaresti főpolgármester döntése nemcsak a bukaresti érsekség római katolikusainak, hanem a főváros minden lakosának és Románia minden polgárának győzelme. Ez visszatérés a normális kerékvágásba, egyúttal hatalmas lépés a Szent József-székesegyház, a nemzeti és egyetemes örökség részét képező, évek óta veszélyben lévő épület megóvása felé. Örülünk, hogy Ioan Robu, Bukarest nyugalmazott érseke és Cornel Damian bukarest segédpüspök, valamint más, ebben az ügyben részt vállaló munkatársak által támogatott erőfeszítések meghozták gyümölcsüket. Köszönjük nekik a kitartásukat ebben a nehéz jogi folyamatban. Egyúttal köszönetünket fejezzük ki minden római katolikus hívőnek és minden jóakaratú embernek, akik az évek során különböző eszközökkel szolidaritásukat fejezték ki a »Mentsük meg a Szent József-székesegyházat!« ügye iránt. Nagy érdeklődéssel várjuk a munkálatok tényleges befejezéséhez vezető adminisztratív lépéseket, amelyeket a főpolgármester ma jelentett be, és teljes támogatásunkat ajánljuk fel a városházának.”

A bukaresti főpolgármester által kiadott rendelet a történelmi jóvátétel aktusa, a törvényesség egyetlen lehetséges formája, amely a román igazságszolgáltatás erőfeszítéseinek betetőzéseként jött létre, s amely következetesen kimondta az irodaház jogellenességét, elrendelte az engedély visszavonását, megállapította a munkálatok befejezéséről szóló átvételi jegyzőkönyv jogellenességét, elhatározta az épület ingatlan-nyilvántartásból való törlését, a közművekről való lekapcsolását, és az épület teljes lebontását.

Ez a román és nemzetközi intézmények és hatóságok által hozott intézkedések sorába illeszkedik, amelyek az engedély kibocsátója és kedvezményezettje által elkövetett csalásokat, valamint a helyi közigazgatásra nyomást gyakorló érdekcsoportok létezését állapították meg, amelyek a történelmi örökség károsodását eredményezték.

A bukaresti főpolgármester döntése a jó közigazgatás, a bukaresti közösséggel való kapcsolat normális keretei közé helyezi ezt a hatóságot, és megerősíti, hogy a bukaresti városháza jelenlegi vezetése tiszteletben tartja a törvényt és az igazságszolgáltatást.

A Bukaresti Római Katolikus Főegyházmegye sajtóirodájának közleménye alapján fordította és szerkesztette Szász István Szilárd.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír