A ciszjordániai Taibe plébánosa nemzetközi segítséget kér az izraeli telepesek betörései miatt

Folytatódnak az izraeli telepesek erőszakos támadásai a palesztin civil lakosság ellen Ramallah központi körzetének több településén, különösen Taibe, Birzeit és Ein Arik falvakban. Az erőszak eszkalációjáról az 1300 fős Taibe latin rítusú templomának plébánosa, Basár Favádla írt a katolikus SIR hírügynökségnek. Az agresszió célja „a palesztin jelenlét gyengítése, a családok megélhetésének ellehetetlenítése és a civilek biztonságának veszélyeztetése, mindezzel sértik a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogokat”.

A lista, amely a 2026. januártól február 5-ig terjedő támadásokat összegzi, olyan jogsértéseket rögzít, mint „helyi gazdák által használt mezőgazdasági építmény erőszakos lefoglalása a telepesek részéről, valamint magántulajdonban lévő földek és kerítések rongálása, köztük a Jasser család farmja Jibbas területén és egy másik gazdaság az Abu Al-Souf hegyen. Ezek a cselekmények – hangsúlyozza a plébános – az állampolgári javak jogellenes megsemmisítésének és elkobzásának minősülnek.”

Taibe lakói évek óta tiltakoznak az ellen, hogy izraeli telepesek elkobozták több tíz hektárnyi földjüket. Ezeken a földeken ma már egy település, Rimunim áll, más részeket pedig egy olyan út építésére használtak fel, amely a környék telepeit köti össze Jerikóval és a Jordán-völggyel.

Szisztematikus erőszak

A palesztin civilek megfélemlítése szisztematikusan történik. Favádla jelentéséből kiderül, hogy „a telepesek éjjel-nappal újra és újra betörnek a lakónegyedekbe, provokatív és zaklató módon viselkednek, különösen a fiatalokkal szemben. A palesztin gazdákat, főként az állattenyésztőket és a Taibe keleti részén található baromfitelepek munkásait megfenyegették és zaklatták, amikor megpróbáltak eljutni földjeikre; ez súlyosan veszélyezteti megélhetésüket, valamint az általános félelem légkörét teremti meg”. Folytatódik a jogellenes legeltetés is a palesztin mezőgazdasági területeken, gyakran közvetlenül a házak mellett, ami károsítja a termést és sérti a magántulajdont.

A körzet más területein az erőszak még súlyosabb formákat öltött – magyarázza a plébános. „Birzeitben egy palesztin nőt fizikailag bántalmaztak, kórházba került; ezt követően azonban az izraeli erők ahelyett, hogy az elkövetők ellen indítottak volna eljárást, a nő fiait és rokonait tartóztatták le, ami a kollektív büntetés formája. Ein Arikban a telepesek megtámadtak és megvertek egy civilt, a helyi latin egyházközség tagját, megsértve biztonságát és vallásszabadságát.”

A legutóbbi eset, amelyet Favádla atya említ: „Taibéban történt február 4-ére virradó éjjel. Fél három és három között a falu keleti részéről érkező három ember, akik vélhetően a környező dombokon megtelepedett, úgynevezett Hilltop Youth csoporthoz tartoznak, szándékosan felgyújtottak két civil járművet a temető mögötti területen. A garázdaság éjszaka történt, hogy ne lehessen leleplezni őket, és nagy riadalmat keltett a lakosság körében.”

Felhívás a nemzetközi közösséghez

„A dokumentált esetek – jelenti ki a plébános – a IV. genfi egyezmény súlyos megsértését jelentik, beleértve a védett személyek megfélemlítését, a javak jogellenes megsemmisítését és elkobzását, a kollektív büntetést, valamint azt, hogy a megszálló hatalom nem biztosítja a polgári lakosság védelmét.” Az eszkaláció láttán a plébános megismétli „sürgető felhívását a nemzetközi közösséghez, hogy garantálják a civilek azonnali védelmét, vonják felelősségre az elkövetőket a nemzetközi jog szerint, és vessenek véget a büntetlenségnek, ami táplálja az erőszakot.

Hosszú a lista

A telepesek erőszakossága, amit a plébános jelentésében részletez, az elmúlt hónapok eseményeinek sorát bővíti. Tavaly június 25-én felgyújtották a település bejáratát; július 7-én pedig a Taibe történelmi temetője melletti területeket gyújtották fel, a lángok elérték az 5. századi Szent György-templom romjait is, amely a helyi keresztény közösség számára felbecsülhetetlen emlékhely. Néhány nappal később egy újabb gyújtogatás magántulajdont károsított.

Még Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, a szent város más keresztény egyházainak vezetői, Jean-Marc Aveline marseille-i bíboros, valamint különböző diplomáciai képviselők – köztük Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete – látogatásai sem tudták megállítani az erőszakot és a betöréseket. A vandalizmus, a gyújtogatások és a rasszista falfirkálások októberben, novemberben és decemberben is megismétlődtek. December 4-ről 5-re virradó éjjel álarcos telepesek autókat gyújtottak fel, alig néhány órával a karácsonyi vásár megnyitása után.

Forrás: AgenSIR

Fotó: Jeruzsáelmi Latin Patriarkátus; Wikimedia Commos

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír