A családok férfi tagjaiért imádkoztak a Mária Utat járó zarándokok

A Szombathelyi Egyházmegyében ebben az évben is számos településről indultak a zarándokok. A Martinus.hu munkatársa a Csénye–Csepreg útvonalon járókat érte utol Bögöt és Vát között. Maroknyi lelkes zarándok rótta a kilométereket. Váton, a Szentkútnál Szár Gyula Gergely OPraem nemesbődi plébános és Vas Csaba salköveskúti plébános, valamint helyi hívek fogadták a zarándokokat, akik Csepreg felé folytatták útjukat.

A Szombathelyi Egyházmegyében Szentgotthárd, Vasvár és Celldömölk felé vezetett még a zarándokok útja. Celldömölkön az ünnepi szentmisén Molnár Szabolcs, a szombathelyi Krisztus Király-templom plébánosa mondott homíliát.

Kiemelte: Mária amikor kimondta igenjét, igent mondott az örömökre, de a bánatokra is. Ott volt mindvégig Fia mellett, akkor is, amikor keresztre feszítették. Jézust sokan elhagyták a kereszt alatt, de Mária nem. Ma ugyanezt látjuk: az Egyházat keresztre feszítették, sokan el is hagyják, de Mária nem, Ő segít. A mai ünnep arra hív mindannyiunkat, hogy Máriával ott álljunk a kereszt alatt, felnézve Krisztusra. Mert Mária tudott úgy felnézni Krisztusra, hogy meglátta benne a dicsőség fényét, a feltámadást. Könnyebb lett volna elfutni a kereszt alól, de nem tette. Mai világunk viszont éppen azt sugallja, hogy könnyebb elszaladni.

A kereszt alatt maradsz, vagy elfutsz? Ez a mai keresztények előtt álló nehéz kérdés és döntéshelyzet. A mai ünnep meghív minket, hogy a kereszt mellett kitartani az üdvösséget jelenti. Mária élete és életének beteljesedése a mi életünk beteljesedése is: ugyanarra kaptunk meghívást, mint ő, a feltámadás dicsőségére – mondta Molnár Szabolcs.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

