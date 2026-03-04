A Justitia et Pax Europa nyilatkozata a Közel-Keleten folytatódó erőszakos cselekményekről

A Justitia et Pax Europa (Igazságosság és Béke Európa) társelnökeiként mély aggodalmunkat szeretnénk kifejezni az Iránban és a Közel-Keleten jelenleg zajló erőszakos események miatt.

Különösen közel állnak szívünkhöz az iráni és a régió más részein élő érintett emberek, akik évekig tartó megpróbáltatások és szenvedések után most újabb nehézségekkel kényszerülnek szembenézni.

Egyetlen ország sem, bármilyen hatalmas is legyen, nem helyezheti magát a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának alapelvei fölé.

A kölcsönös fenyegetések és a fegyverek használata soha nem jelenthet tartós megoldást a konfliktusokra. Éppen ellenkezőleg, csak tovább fokozzák azokat: elmélyítik a haragot és a gyűlöletet, régiókat destabilizálnak és aláássák a globális béke és biztonság alapjait.

A hatalmas tragédia fényében a jelenlegi eszkaláció inkább a globális politikát egyre inkább uraló konfrontációs logikát tükrözi, mintsem a legitim védelem elveinek betartását, amelyek szerint minden lehetséges békés eszközt ki kell meríteni, mielőtt végső eszközként az erőszakhoz folyamodnának.

Csatlakozunk XIV. Leó pápa őszinte felhívásához, amelyben minden érintett felet arra kér, hogy „vállalják erkölcsi felelősségüket, és állítsák meg az erőszak spirálját”, és térjenek vissza az „értelmes, valódi és felelős párbeszéd” útjára. Csak az a diplomácia képes fenntartani a kölcsönös tiszteleten, együttműködésen és stabilitáson alapuló jövő reményét, amely biztosítja „a népek javát, melyek igazságosságon alapuló békés együttélésre vágynak.”

Felhívjuk az Európai Uniót és a nemzetközi közösséget, hogy fáradhatatlanul és egységesen törekedjenek a feszültség enyhítésére és a nemzetközi jog, többek között a nemzetközi humanitárius jog teljes tiszteletben tartására.

Ezen erőfeszítések középpontjában továbbra is az emberi méltóság tiszteletben tartása és a legszegényebbek és legsebezhetőbbek iránti különös figyelem kell, hogy álljon. A Közel-Keleten élők jólétének, beleértve az ott ideiglenesen tartózkodókét és mindazokét, akik e konfliktus tágabb következményeit szenvedik, minden politikai, stratégiai vagy gazdasági megfontolás felett kell állnia.

A nagyböjt idején imádkozzunk különösen a békéért – egy olyan békéért, amely egyszerre „fegyvertelen és lefegyverző”, és képes megérinteni azok szívét, akik a közjóért felelősek.

Kívánjuk, hogy a Közel-Kelet, sőt az egész világ végre rálépjen az igazságosság, a megbékélés és a tartós béke felé vezető útra.

Dijon/Koppenhága, 2026. március 2.

Az Justitia et Pax Europa társelnökei:

+Antoine Hérouard dijoni érsek

Maria Hammershoy, a Caritas Danmark (Dánia) igazgatója

Forrás: Justitia et Pax Europa és MKPK Caritas in Veritate Bizottság

Fotó: MKPK Caritas in Veritate Bizottság

Magyar Kurír