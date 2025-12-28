A kereszt reménységünk záloga – Ternyák Csaba érsek lezárta a jubileumi szentévet Egerben

Együtt éltük át a jubileumi évet, egy népként ajánlottuk fel dicséretünket, hálaadásunkat és könyörgésünket Istennek, közösen azokkal, akiknek nincs hangja a világban – betegekkel, öregekkel, szegényekkel. Az Úr a kegyelem és áldás folyamát indította útjára, megadta a reményt, megacélozta a lankadt kezeket, azt üzenve: bátorság, ne féljetek!

Az irgalmasság tapasztalatában megerősödve együtt adunk hálát a szentmisében a názáreti Szent Család szentségét ünnepelve – mondta a szentmise kezdetén a főpásztor.

Ferenc pápa rendelkezése szerint ezen a napon, december 28-án zárják le a szentévet szerte a világon – emlékeztetett szentbeszédében Ternyák Csaba érsek.

A főpásztor köszöntötte a jelenlévőket, köztük a Göncről érkezett zarándokokat, akik elhozták egy évvel ezelőtt zarándokkeresztjüket ide, az oltár mellé. Megtapasztalhattuk, a kereszt valóban a reménységünk záloga. Ez a hit a szentév legnagyobb ajándéka! – hangsúlyozta az egri érsek. – Ha bármelyik keresztre rátekintünk, eszükbe jut Jézus szava: aki hisz benne, nem vész el, hanem örökké él.

Pál apostol emlékeztet, hogy a kereszt hirdetése számunkra Isten erejét mutatja, benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. Köszönjük Ferenc pápának, hogy a jubileumi szentévben megerősített bennünket abban a hitben, hogy a remény nem csal meg! Hisszük, hogy szentév lezárásával nem fogy el a remény, hanem gyarapodik bennünk – emelte ki Ternyák Csaba.

Az evangélium Szent Család vasárnapján Szent Józsefet állította középpontba, aki a remény embere volt, a gondoskodó férfi, aki kötelességét teljesíti. Istentől álmában kapott üzeneteknek megfelelően cselekszik, bízik Isten ígéreteiben, elfogadja tervét. Álmai a remény üzenetét hordozzák, örök példa lett ezért, főként a férfiak számára, akik családjukról gondoskodnak – fogalmazott homíliájában a főpásztor.

Leó pápa kiemelte, hogy a jubileum végével a remény nem ér véget; a Szentatya arra bátorít tanításában, hogy maradjuk továbbra is a remény zarándokai. Életünk zarándokútján Isten felé tartunk. Mi tudjuk, hogy Krisztus feltámadt, ezért van értelme a hitnek, a szentségeknek, az imádságnak, van értelme keresztényként élni, van értelme a hűségnek – zárta tanítását Ternyák Csaba érsek.

A szentmise végén a gönci atyafiakkal együtt vonult ki a székesegyházból a főpásztor és a papság, a zarándokkeresztet kísérve.

A szertartást a Szent István Televízió Youtube-csatornája élőben közvetítette.

Forrás: Egri Főegyházmegye/Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió

Magyar Kurír