A keresztény egység ajándék és feladat – Megkezdődött az ökumenikus imahét Veszprémben

Az érsek hangsúlyozta:

az egység a keresztények számára lételem, Isten ajándéka, ugyanakkor olyan kincs, amelyért tenni is készek vagyunk, áldozatot vállalva.

Különösen igaz ez a hitben való egységre, a közös szolgálatra és az evangélium hirdetésére, hiszen – mint fogalmazott – a világnak reményre van szüksége. Ez a remény akkor válik hitelessé és megkérdőjelezhetetlenné, amikor a Krisztust ismerők és szeretők együtt imádkoznak és együtt cselekszenek.

Udvardy György Isten áldását kérte az imahét minden alkalmára, igehirdetésére és személyes elcsendesedésére is, felidézve, hogy az idei imahét tematikáját és istentiszteleti rendjét ezúttal az ősi Örmény Apostoli Egyház keresztény vezetői állították össze.

Az imaóra az evangélium felolvasásával folytatódott Márk evangéliumából, Jézus tanítványainak meghívásáról, amely az ökumenikus gondolkodás egyik alapját is megvilágítja: a meghívás, a közösség és a küldetés egységét.

Az igehirdetést Weltler Gábor evangélikus lelkész tartotta, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy

az ökumenikus imahét nem pusztán udvarias gesztus, hanem annak a felismerése, hogy a különböző felekezetekhez tartozó keresztényeket ugyanaz a Lélek gyűjti össze.

A Krisztusban való egység – hangsúlyozta – nem emberi teljesítmény, hanem kegyelem, amely akkor válik erővé, ha Jézushoz közelebb kerülve egymáshoz is közelebb jutunk.

Az evangéliumi szakasz alapján három kulcsfogalmat emelt ki: a meghívást, amely Isten szabad döntése; a közösséget, amelynek lényege a Krisztussal való együttlét; valamint a küldetést, amely nem önmagunkért, hanem a világ szolgálatáért adatott. Rámutatott:

az ökumené célja nem a kényelmes együttlét, hanem a hiteles tanúságtétel egy nyugtalan, békétlen világban.

A keresztények közös küldetése, hogy Krisztus szeretetének és irgalmának tanúi legyenek, még akkor is, ha ez áldozatokkal jár.

A nyitó alkalom imádsággal és énekkel zárult, megerősítve a résztvevőket abban, hogy a Krisztushoz való hűség és az egymás iránti szeretet az egység legbiztosabb útja.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

