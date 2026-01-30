A könnyeink nem különböznek – Ökumenikus imahét Munkácson

A Tours-i Szent Márton-székesegyházban nem először került sor ökumenikus imádságra, melyet ez alkalommal Pogány István helyi plébános vezetett. A prédikációt Sponták Róbert református lelkész tartotta. A közös imádságba más egyházak lelkipásztorai is bekapcsolódtak, így a résztvevők felekezeti különbségektől függetlenül kérték az Úrtól a béke és az egység ajándékát.

Az ökumenikus imahét utolsó napján az istentiszteletet a Munkácsi Református Egyházközség templomában tartották magyar és ukrán nyelven. A prédikációt a Magyarországról érkezett Hortobágyi Arnold OSB római katolikus pap, munkácsi káplán tartotta, melyet ukrán nyelvre a református lelkipásztor, Sponták Róbert fordított.

Arnold atya bencés közösségi tapasztalatait osztotta meg. Elmondta, hogy a nagyböjti időszakot bűnbánati istentisztelettel kezdik, amelyre a református egyház lelkipásztorait és híveit is meghívják. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy a különböző keresztény felekezetek képviselőit Isten igéje köti össze. A mai helyzet megvilágításaként, az Ukrajnában zajló háború kapcsán két asszony találkozását idézte fel: egy kelet-ukrajnai ortodox és egy kárpátaljai református nő történetét, akik elveszítették szeretteiket. „A könnyeink nem különböznek, a fájdalmunk nem különbözik… sok minden van, ami összeköt bennünket” – hangsúlyozta Arnold atya.

Az imaalkalmakat a kórusok énekei tették ünnepélyesebbé, a Szent Márton-székesegyházban és a református templomban pedig orgonakíséretet is hallhattak a jelenlevők.

A közös imádságokon részt vettek a Munkácsi Római Katolikus és Görögkatolikus Egyházmegye, az Élő Isten Keresztény Evangéliumi Egyház és a Kárpátaljai Református Egyház ukrán és magyar közösségeinek lelkipásztorai és hívei. Mindannyiukat Isten igéje és az Ukrajnáért, valamint a védelmezőikért mondott közös imádság kötötte össze. Emellett imát mondtak az örmény egyházért is, mivel az idei imákat és elmélkedéseket az Örmény Apostoli Egyház Vallásközi Kapcsolatok Osztálya által vezetett ökumenikus csoport készítette, amiben nemzetközi szakértők és különböző felekezetek képviselői is részt vettek.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Eredeti szöveg és fotó: Reshetar Tetjana

Magyar Kurír