A legjobbak között a veszprémi Biró–Giczey Házban látható „magdolnás” tárlat

A rangos elismerésről a bírálóbizottság 2025. augusztus 7-i ülésén döntött, és ezzel a kiállítás hivatalosan is viselheti a „Az Év Kiállítása 2025 jelöltje” címet.

A Biró–Giczey Házban megtekinthető tárlat Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának fényében született. A kiállításon a litéri vértanú névadó szentjének, Mária Magdolna életének eseményeit bemutató műtárgyak titkait megfejtve közelebb kerülhetünk a „Magdolnaság” rejtélyéhez, Bódi Mária Magdolna és Mária Magdolna titkaihoz. A bogáncs és a liliom szimbolikája Magdi életének tisztaságát, hitét és a nehézségek között is megélt szépségét idézi meg, különleges művészeti válogatásban.

A bírálati folyamat következő szakaszában a bizottság tagjai további helyszíni és szakmai értékelést végeznek, majd meghozzák végső döntésüket. A díjak ünnepélyes átadására 2025. október 21-én kerül sor Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett konferencia keretében.

Ez a jelölés nemcsak a kiállítás, hanem minden alkotó, közreműködő és látogató közös ünnepe is. A tárlat két kurátora Nagy Veronika és Gaylhoffer Gábor, akiknek kiváló munkáját különösképp elismerés illeti. Emellett a főegyházmegye köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal, ötleteikkel, imáikkal és jelenlétükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a Bogáncs és liliom a szakmai közösség elismerését is kivívja.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír