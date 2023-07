A lisszaboni segédpüspök meglátogatta a palesztin fiatalokat, akik nem mehetnek a világtalálkozóra

A palesztin Keresztény Ifjúság elnevezésű szervezet főtitkára szentmisét szervezett, amelyet a jeruzsálemi latin pátriárka, Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka, kinevezett bíboros mutatott be Beit Jalában, Betlehemhez közel. „Megígértem nekik: időt szakítok rá, hogy meglátogassam őket” – mondta Aguiar püspök, akit hamarosan bíborossá kreál a pápa. Ezzel kívánt válaszolni Ferenc pápa felhívására, hogy ne feledkezzünk meg azokról, akik nem mehetnek Lisszabonba.

A palesztin fiatalok példát mutatnak nekünk, amiért kitartóan és elszántan leküzdik az akadályokat, és bebizonyítják, hogy bármi is történjék, lehetséges a párbeszéd és a találkozás – állapította meg a portugál püspök. Fontos, hogy a fiatalokat bevonjuk és érezzék, hogy részei az ifjúsági világtalálkozónak az egyetemes testvériség szellemében, mely olyannyira kedves Ferenc pápa szívének.

A jeruzsálemi latin pátriárka homíliájában leszögezte: a szentföldi fiatalok részvétele a lisszaboni találkozón a helyi plébániai közösségek vitalitását mutatja. Használják föl a találkozó idejét arra, hogy jót cselekedjenek – buzdította Pierbattista Pizzaballa a palesztin fiatalokat.

A Szentföldről összesen 360 fiú és lány utazik Lisszabonba: 90-en Jordániából, 50-en Galileából, 200-an Palesztinából, akikhez még 20-an csatlakoznak Ciprusról. Ahogyan Panamában, most Lisszabonban is ezerszám osztogatják majd a Szentföldön készült rózsafüzéreket, a jeruzsálemi karitász és a Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet együttműködésének eredményeként. Aguiar püspök fölkereste azokat a műhelyeket is, ahol a szentolvasókat készítették.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír