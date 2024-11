A mélyre evez – Bemutatták a Bálint Sándor-imafüzetet Szegeden

Az imafüzetet másik két kiadvánnyal, a Bálint Sándor életéről szóló kötet angol és olasz fordításával együtt mutatták be Szegeden. Az imafüzetben Bálint Sándor hitvalló tudós krisztusi szeretettől vezérelt életének kilenc bátorító, hitben megerősítő epizódja mellett imák és elmélkedések is helyet kaptak.

A füzetet Fejes Antal ferences szerzetes mutatta be, minden fejezetről szólva, és megemlítve belőlük néhány gondolatot.

Tanulhatunk és tanulnunk is kell Tiszteletreméltó Bálint Sándortól, mert hivatalosan így szólíthatjuk; tulajdonképpen egy „lépcsőre” van a boldoggá avatástól – mondta Fejes Antal.

Az életéről szóló, Barna Gábor által írt könyv angol és olasz fordítását Serfőző Levente oktatási püspöki helynök, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézetének vezetője ismertette.

Az imafüzetek a közeljövőben megérkeznek az egyházmegye minden plébániájára.

A könyvbemutató előtt Serfőző Levente elmondta:

az imafüzet valójában egy kilenced.

Bálint Sándor hitvalló tudós krisztusi szeretettől vezérelt életének kilenc bátorító, hitben megerősítő epizódja mellett ugyanennyi ima és elmélkedés olvasható benne.

Az elmélkedések olyan egyházi személyek tollából születtek, akik személyesen ismerték a „legszögedibb szögedit”. Köztük van mások mellett a hajléktalanok között élő Kardos Mihály atya, Kopasz István mórahalmi plébános, Kocsis Fülöp érsek-metrpolita és két szegedi ferences szerzetes, Zatykó László és Bezzegh Kelemen is. Mindannyian – a személyes kapcsolaton túl – mély, imádságos tisztelettel viseltetnek Bálint Sándor iránt. Ők már életében meglátták benne a szentet, az életszentséget – mondta el Serfőző Levente.

Hozzátette: fontos cél volt az imafüzet megalkotása során, hogy az abban foglaltak a személyes és a közösségi imádság elmélyítését is szolgálhassák, így szentmisékben felhasználható könyörgésekkel is gazdagították.

Bálint Sándor boldoggá avatása folyamatban van, Ferenc pápa 2021-ben elismerte hősies erényeit. Az oktatási helynök elmondta, az imafüzet fontos célja, hogy minél szélesebb körben megismertessék Bálint Sándor hitvalló személyiségét, hogy minél többen fedezzék fel, lássák meg benne a közbenjárót, és imádsággal kérjék az ő pártfogását.

Serfőző Levente elmondta: van egy másik ok is, amiért fontosnak tartották az imafüzet megalkotását. „Azt gondolom, hogy mint olyan sok mindenben, például a szakmai életben is, elengedhetetlen a tudás elmélyítése. Ha ez elmarad, egy idő után nagyon felszínes lesz az, amit csinál az ember.

Az imádságban, az istenkapcsolatban is mélyülni kell, és ez az imafüzet a mélyre evez. Arra hívja olvasóját, hogy merjen ebben a kilencedben elmerülni Bálint Sándor életén és lelkiségén keresztül.”

Bálint Sándor tisztelete él az egyházmegyében, boldoggá avatásának reménye pedig minden egyes emberrel növekszik, aki bízik a hitvalló tudós közbenjárásában. Ugyanis

már „csupán” egy csoda kell a boldoggá avatásához.

A Bálint Sándorhoz kapcsolódó imameghallgatásokat az egyházmegyének kell nagyon alaposan dokumentálni. Majd ezeket a dokumentumokat a Szentszékhez kell felterjeszteni, a végső elbírálás ott fog megtörténni szakemberek, orvosok közreműködésével. Ez egy hosszú folyamat, jelenleg a dokumentálás fázisánál tartunk – fejtette ki Serfőző Levente.

Forrás: Delmagyar.hu 1. és 2.; Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Kispéter Gábor/Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete

