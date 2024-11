A nápolyi érsekkel bővül a bíborosi kollégium

A hír meglepetésként érte az egész főegyházmegyét és magát az érseket is: „A kinevezés, amellyel Ferenc pápa ma felvett a bíborosi kollégiumba, meglepett, és kettős reakciót váltott ki belőlem. Egyrészről érzem ennek a felelősségnek a súlyát, amellyel a pápa arra hív engem, hogy tárjam ki szívemet, támogassam őt szolgálatában, és csatlakozzam az egyetemes Egyház és az egész világ iránti gondoskodásához. Másrészről őszinte hálát érzek Ferenc pápa iránt, nem azért a figyelemért, amit a személyemnek szentel, hanem azért, mert amikor erre a szolgálatra hívott, akkor Dél-Olaszország egyik fiára tekintett, egy dél-olaszországi egyházmegye püspökére, amely vidék egyszerre a küzdelem és a remény földje is!”

A leendő bíboros biztos abban, hogy számíthat nápolyi egyházára és mindazok imáira, akikkel együtt járja ezt az utat. Önmagát és mindenki mást is emlékeztetett arra: „Bíborossá válni nem kiváltság, hanem felelősség; olyan felelősség, amelyet annyiban tudunk megosztani, amennyiben együtt járjuk az utat, egymás szolgáinak érezzük magunkat!”

Ne hívjanak őeminenciájának, ahogy már valaki megtette; én don Mimmo vagyok, és az is maradok

– tette hozzá az érsek.

A leendő bíborosok száma 21 marad, ugyanis október 22-én Paskalis Bruno Syukur OFM, az indonéziai Bogor püspöke kérte, hogy ne nevezzék ki bíborossá, hogy „növekedni tudjon a papi életben”.

Domenico Battalgia – vagyis don Mimmo, ahogy egyházmegyéjében ismerik – kiemelkedő lelkipásztori munkát végez, „az utca papjaként” különösen a fiatalok és a kábítószerfüggők iránt elkötelezett. A pápa őt is meghívta a szinódus két ülésszakának tagjai közé.

A dél-olaszországi Satrianóban (Catanzaro tartomány, Calabria régió) született; 61 éves. Mielőtt Nápoly érsekévé nevezték ki, a Benevento tartománybeli Cerreto Sannita-telese-Sant’Agata de’ Goti-i egyházmegye püspökeként szolgált.

Filozófiai és teológiai tanulmányait a catanzarói Szent X. Piusz Pápai Teológiai Tartományi Szemináriumban (Pontificio Seminario Teologico Regionale San Pio X) végezte. 1988. február 6-án szentelték pappá. Az évek során plébános, rektor, egyházmegyei hivatalok igazgatója és kanonok volt. 2016. június 24-én Ferenc pápa kinevezte a Cerreto Sannita-telese-Sant’Agata de’ Goti-i egyházmegye püspöki székébe. Püspökszentelésére szeptember 3-án került sor, beiktatására a beneventói közösség élére pedig 2016. október 2-án. Püspöki jelmondatául Timeus vak fiához, Bartimeushoz szóló szavakat (Mk 10,49) választotta, aki az út mentén ülve kéregetett: „Confide, surge, vocat te!” („Bízzál, kelj fel, téged hív!”)

Domenico Battaglia érsek különös figyelmet és elkötelezettséget tanúsított a gyengék és a társadalom peremére szorultak iránt: 1992-től 2016-ig a kábítószerfüggők segítségére volt, és a Centro Calabrese di Solidarietà nevű szervezetet vezette, amely a don Mario Picchi által alapított La Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT) szervezethez kapcsolódott, és amelynek 2006 és 2015 között országos elnöke volt. (A FICT 1981 január 11-én, Firenzében alakult meg, s azóta számos más közösség is lett országszerte. Ezek a közösségek főként a drogfüggőséggel küzdő emberek segítésére és rehabilitációjára irányulnak – a szerk.)

Nápolyban, ahol a papság és a helyi hívek elismerését élvezi, új érsekként első üzenetében testvérként mutatkozott be, aki „testvérek között jár” egy olyan városban, amelyet „a Dél kincsének” nevezett, ahol él a remény és számos társadalmi probléma ellen felveszik a küzdelmet. Mindig nyíltan rávilágított ezekre a problémákra, elítélte az erőszakot és a bűnözést, ugyanakkor mindig igazi pásztorként is tekintett a gondokra, és bíborosként is ezt teszi majd.

A közelgő konzisztóriumon Domenico Battaglia érsekkel együtt 11 új európai bíboros lesz, akik közül 5 olasz; továbbá 6 amerikai (köztük 5 dél-amerikai), 3 ázsiai és egy afrikai. December 7-től a bíborosi kollégium 256 tagból áll majd, akik közül 141 pápaválasztó és 115 nem pápaválasztó bíboros.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

