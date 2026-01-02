A pápa imádkozik a crans-montanai tűzvész áldozataiért

Leó pápa „imádkozik az Úrhoz, hogy fogadja be az elhunytakat a béke és a fény hajlékába, és támogassa azok bátorságát, akik szívükben vagy testükben szenvednek”. „Isten Anyja gyengédségével hozzon hitet mindazoknak, akiket sújt ez a tragédia, és őrizze meg őket a reményben” – zárul a távirat, amelyet a pápa Jean-Marie Lovey püspöknek, a sioni egyházmegye püspökének címzett, ahol a tragédia történt.

A tűzvész

Mintegy 40 ember meghalt és további 115-en megsérültek, amikor tűz ütött ki egy újévi rendezvényen a svájci Crans-Montana alpesi bárjában, a Le Constellationben. A hatóságok becslése szerint a tűz kevesebb mint két órával éjfél után csapott fel, az okokat még vizsgálják. Több áldozat eltűnt, köztük olasz és francia állampolgárok, néhányan közülük mindössze 16 évesek voltak.

A sioni egyházmegye is kifejezte közelségét

A sioni egyházmegye január 1-jén közleményt adott ki, amelyben megdöbbenését fejezte ki a tragédia miatt, valamint „aggodalmát és együttérzését minden áldozat, szeretteik és családtagjaik iránt”. „Aminek egy ünnepi estének kellett volna lennie, szörnyű katasztrófává vált több száz ember számára” – áll a közleményben.

„Gondolataink és imáink velük vannak”

Az egyházmegye hangsúlyozza támogatását és háláját mindazoknak, akik különféle módokon részt vettek az áldozatok megsegítésében, akár a helyszínen, akár a mozgósított kórházakban, beleértve az orvosi személyzetet, a rendőrséget, valamint a polgári és igazságügyi hatóságokat. Az egyházmegye valamennyi érintettet és családjukat a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja abban a reményben, hogy a tragédia közepette együttérzésben és támogatásban részesülhetnek.

A Svájci Püspöki Konferencia is lelki közelségét fejezte ki

A Svájci Püspöki Konferencia január 2-án, pénteken kiadott közleményében szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal és családjaikkal, valamint a mentőalakulatokkal. „A Svájci Püspöki Konferencia tagjait is mélyen megrázta a katasztrófa súlyossága” – áll a közleményben, amelyet a konferencia elnöke, Charles Morerod püspök írt alá. „Minden templomunk a támogatás, a vigasz és az imádság helye lehet ebben a szörnyű időszakban.” A közlemény szerint január 2-án 18 órakor Sion egyházmegyéjének összes harangja megkondult a gyász, a szolidaritás és az elmélkedés jeleként.

Minden svájci egyházközséget is arra hívnak, hogy csatlakozzon a lelki közelség és az osztozás e gesztusához, a konferencia által szervezett lelki kezdeményezésekhez, mint szentségimádás, rózsafüzér, az áldozatokért és családjaikért felajánlott szentmisék. A január 4-i vízkereszti szertartást Jean-Marie Lovey sioni püspök vezeti, a Svájci Püspöki Konferencia elnöke, Charles Morerod püspök koncelebrálásával. A szentmisén szintén jelen lesznek az Evangélikus Egyház vezetői: Stephan Kronbichler tiszteletes, a Valais-i Szinodális Tanács elnöke, valamint Gilles Cavin, a Svájci Szinódus elnöke.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: cath.ch

Magyar Kurír