A Puerto Ricó-i püspököket fogadta XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa – 2026. január 27., kedd | 13:01
XIV. Leó pápa január 23-án, pénteken reggel fogadta a Vatikánban a karibi ország püspökeit, akik ad limina látogatásukat végzik a napokban. Különleges esemény volt, amelynek során megtapasztalták a nagy hit és nagy remény élményét – nyilatkozta a pápai audienciáról a Vatikáni Rádiónak Eusebio Ramos Morales caguasi püspök, a Puerto Ricó-i Püspöki Konferencia elnöke.

A főpásztor elmondta, hogy hosszú évek óta tartó várakozás után a testület tagjai végre eljöhettek a pápához a Vatikánba. Az Apostoli Palota könyvtártermében hat püspök képviselte egyházmegyéjét. Ez volt XIV. Leó pápa második ad limina audienciája, miután január 16-án a szlovén püspökökkel találkozott.

„A találkozó nagy lelkesedéssel töltött el bennünket, amiért megismerhettük a Szentatyát, és most először találkozhattunk vele mint püspöki konferencia; főleg azonban az, hogy meghallgattuk bátorító, szolidáris és szeretetteljes szavait, amelyek támaszt jelentenek lelkipásztori munkánkban” – jelentette ki Ramos Morales püspök. Majd hozzátette: „Valamennyiünket valóban nagyon nagy reménnyel és örömmel töltött el.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

