A Puerto Ricó-i püspököket fogadta XIV. Leó pápa

A főpásztor elmondta, hogy hosszú évek óta tartó várakozás után a testület tagjai végre eljöhettek a pápához a Vatikánba. Az Apostoli Palota könyvtártermében hat püspök képviselte egyházmegyéjét. Ez volt XIV. Leó pápa második ad limina audienciája, miután január 16-án a szlovén püspökökkel találkozott.

„A találkozó nagy lelkesedéssel töltött el bennünket, amiért megismerhettük a Szentatyát, és most először találkozhattunk vele mint püspöki konferencia; főleg azonban az, hogy meghallgattuk bátorító, szolidáris és szeretetteljes szavait, amelyek támaszt jelentenek lelkipásztori munkánkban” – jelentette ki Ramos Morales püspök. Majd hozzátette: „Valamennyiünket valóban nagyon nagy reménnyel és örömmel töltött el.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

