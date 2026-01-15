A szentév lezárultával befalazzák a pápai bazilikák szent kapuit

Január 13-án, kedden este 7 órakor befalazták a Santa Maria Maggiore-bazilika szent kapuját, szerda este pedig a lateráni bazilikáét. Január 15-én a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika szent kapujának, végül január 16-án, pénteken este a Szent Péter-bazilika szent kapujának befalazására kerül sor.

A hagyomány szerint a szertartás alatt a fal belsejébe egy bronzládikát helyeznek el, amely a szent kapu bezárásának jegyzőkönyvét, a kapu kulcsát, a szent kapu legutóbbi bezárása óta, 2016-tól napjainkig kibocsátott pápai érmeket, valamint – amennyiben készült – a bazilika emlékérmét tartalmazza.

A Santa Maria Maggiore-bazilikában a szertartáson Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika főpapja elnökölt; a rítust Ľubomír Welnitz pápai szertartó, ceremoniárius irányította, Diego Giovanni Ravelli, a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala vezetőjének jelenlétében.

A lateráni Szent János-bazilikában megtartott szertartáson Baldassare Reina bíboros, a római egyházmegye általános helynöke és a bazilika főpapja elnökölt; a rítust Krzysztof Marcjanowicz pápai szertartó irányította, Diego Giovanni Ravelli, a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala vezetőjének jelenlétében.

„Mialatt ezt a kaput lezárjuk, emlékeznünk kell arra, hogy Krisztus Szívének kapuja mindig nyitva marad – hangsúlyozta Baldassare Reina bíboros. – Számunkra ez alkalom arra, hogy elmerüljünk ebben a Szívben, amely szeret bennünket, és arra indít, hogy

ne csupán a remény zarándokaiként éljünk – ahogyan a szentév során tettük –, hanem mostantól a remény tanúiként.”

A kaput végül teljesen befalazták és egy márványlapot helyeztek el ajta, amelyre egy kereszt van vésve.

