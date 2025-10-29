A szeretet dallama – Podcastsorozat indult Székely János püspökkel

Az első adásban Székely János püspökkel ismerkedhetünk meg. A főpásztor többek között

családjáról, ferences kötődéséről, papi hivatásáról, pályája meghatározó személyeiről, a Szentírás szeretetéről beszél, és a legkedvesebb bibliai alakját is megismerhetjük.

A szeretet dallama podcast első adását október 29-én, szerdán 8 órakor adta közre az MKPK sajtóirodája, elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján. Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült.

A következő rész november 12-én, szerdán jelenik meg, témája a béke és a békességszerzés.

Fotó: Sebő Balázs/MKPK

Magyar Kurír