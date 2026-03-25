A Szeretet dolgozik – Lélekfesztivált tartottak Szombathelyen

Tömő János főszervező az egyházmegye honlapjának elmondta, idén a Lélekfesztivál programjára több mint háromszázan regisztráltak. Vas és Zala vármegye mellett érkeztek résztvevők Budapestről, Győr-Moson-Sopron vármegyéből, de Ausztriából is. Nem csak fiataloknak szólnak a programok, minden korosztálynak igyekeztek tartalmas, színvonalas, a hitet erősítő programokat összeállítani. Így az előadások mellett a fakultatív programok között volt lehetőség egyéni imádságra, kötetlen beszélgetésre, rózsafüzér készítésére, rózsafüzér imádságra is.

Már a 10 órakor kezdődő szentmisére megtelt a Haladás Stadion különterme. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára szentbeszédében az evangelizáció fontosságáról beszélt, hangsúlyozva, az a keresztény ember alapküldetése.

Akik ma erre a programra eljöttek, rájuk van szüksége az Istennek, hogy elmondja a világnak, amit akar. Isten ránk várt – fogalmazott Gájer László. Kiemelte: sokan úgy gondolhatják, hogy nem elég képzettek, ügyesek, hogy az Istenről beszéljenek. Ám

régen sem voltak képzettebbek az emberek, például az apostolok sem végeztek egyetemi tanulmányokat. Egyszerűen, őszintén elmondták, amit láttak, amit átéltek. Ezt kell tennünk nekünk is.

Az evangéliumot el kell mondani, hangoztatta Gájer László előadásában, utalva Johannes Hartl kifejezésére: Love works, azaz a Szeretet dolgozik.

Ha befogadjuk Istent az életünkbe és rájövünk, hogy létezésünknek a földi létnél nagyobb távlata van, akkor a földi kényszerektől mentes életünk ragyogóvá tesz bennünket és arra késztet, hogy erről másokkal is beszéljünk. Ez a misszió, amely minden keresztény ember küldetése.

A missziót jó lenne közösségben végezni, hiszen a történelem is bizonyította, hogy ahol megismerték Isten igazságát, ott rögtön közösségek szerveződtek.

Ilyen az Egyház is, amely iránt – ahogy az evangélium iránt is – van érdeklődés mai korunkban is, amely világos válaszokat és útmutatást kíván. A kérdések, amelyre válaszokat kell keressünk: Hol bontakozik ki az én életemben az evangélium? Hol vannak azok a közösségek, amelyekhez bárki csatlakozhat, aki az evangélium igazságát keresi? Hol vannak azok a helyek, ahová bárkit meghívhatunk és ahová bárki betérhet, hogy Jézussal, az élet forrásával találkozzon?

A fesztivál délutáni részében Simon Dávid ifjúsági lelkész, a soproni Szeplőtelen Fogantatás templom templomigazgatója beszélt arról, hogy miért van szüksége az embernek Istenre. Pontokba szedve sorolta érveit, de ahogy fogalmazott, még lehetett volna a sort folytatni. Többek között: Istennel van bennünk elég szeretet; vele képesek vagyunk a gyökeres változásra is, ha szükséges az életünkben; vele könnyebb a szenvedélybetegségeken is úrrá lenni; vele van csak kellő bölcsességünk az élethez; ő tudja begyógyítani életünk nagy sebeit; ő tud átsegíteni minket a megpróbáltatásokon; vele nem fáradunk bele az életbe; vele könnyebb megbocsátani a minket ért nagy sérelmeket; vele béke van; vele hosszútávon is boldogok lehetünk; vele él a lelkünk; vele megtudjuk tisztítani a lelkünket.

Dávid atya hozzátette:

az ember életében a legfontosabb az ima, mert így kapcsolódhatunk Istenhez.

Ezért a földön nincs az ember életében fontosabb dolog, mint az ima. Így részesülünk az Isten szeretetében és így fejezzük ki, hogy szeretjük az Istent.

A program szentségimádással zárult.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

