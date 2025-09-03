A szeretet kincse arcának, apostolának lenni – Székely János, az MKPK új elnökének köszöntő szavai

Az új elnök a Magyar Katolikus Egyház közösségi felületeire feltöltött videó üzenetében szólt minden katolikus és jó szándékú emberhez. Az elmondott üzenet leiratát az alábbiakban közreadjuk.

„Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntök minden katolikus hívőt és minden jóakaratú embert.

Egy gyönyörű és óriási küldetést kaptam, hogy az emberiség legnagyobb, leghatalmasabb kincsét, a szeretet kincsét, képviseljem, sugározzam, ennek legyek Magyarországon arca, apostola. Egy olyan küldetés, ami minden emberi erőt fölülmúl.

Bízom az Úristen kegyelmében, püspöktársaim segítségében, a pócsi Szűzanya, a Magyarok Nagyasszonya oltalmában.

Nagy Szent Gergely pápa napja van ma, aki az ókori Európának egy kicsit a búcsúztatója. Látta ennek az eltűnését, összeomlását, a Római Birodalom végét, mégse lett pesszimista ember. Ő volt az aki, az evangélium hirdetőit küldte Brittaniába, Galliába, sokfelé. Bízott abban, hogy ezek a népek lassan az evangélium fényét átveszik és ez így is lett. Ő volt az a nagyszerű pápa, aki egyszer, amikor hírt kapott, hogy Rómában egy szegény éhen halt, annyira megrendült, hogy levette a miseruhát, nem misézett. Azt mondta, hogy

ha Rómában meghal egy szegény, akkor a pápa nem méltó arra, hogy misézzen. A szegények atyja is lett. Szeretnék én is valahogyan így, a nagyszerű elődöknek a nyomába lépni.

Gondolok arra is, hogy Szent Márton városában vagyok püspök, aki megosztotta a köpenyét.

Hálát adok ezért a nagyszerű küldetésért. Kérem a testvérek imáját, támogatását, és ilyen módon üdvözlöm a családokat, fiatalokat, időseket. Kívánom nekik az Úristen áldását, kegyelmét.”

*

Székely János 1964. június 7-én született Budapesten. Az érettségi után az Esztergomi Hittudományi Főiskola, majd Budapesten a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatója, majd 1987 és 1991 között a Cremisan-Betlehem-i Saint Paul’s Theological College növendéke. 1995-ben licenciátusi fokozatot szerzett Rómában, a Pápai Biblikus Intézetben, majd elkezdte a doktori kurzust. 1997-ben szerzett PhD fokozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

1991-ben szentelték diakónussá Jeruzsálemben, majd ugyanebben az évben részesült a papszentelésben. 1991 és 1993 között káplán Érsekvadkerten. Római tanulmányai után 1996 és 1998 között Budapesten a Rózsák terén plébánoshelyettes. 1998 és 2001 között plébános Budapest-Széphalmon, 1999-től Hidegkúton is. 2001 és 2005 között spirituális a budapesti Központi Papnevelő Intézetben. 2005–2006-ban a budapesti Örökimádás-templom igazgatója. 2006 és 2007 között plébános Esztergomban a Szent Anna-plébánián. 2006-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora. 2007. november 14-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Püspökké szentelése 2008. január 5-én volt Esztergomban.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bizottságnak. 2010-től a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke.

2017. július 8-tól a Szombathelyi Egyházmegye főpásztora.

Forrás: Magyar Katolikus Egyház közösségi oldala

Fotó: Merényi Zita; Lambert Attila (archív)

Kuzmányi István/Magyar Kurír