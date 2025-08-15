A „természetfölötti életösztön” a menny felé mutat – Elmélkedés Mária mennybevételéről

Kovács Zoltán mariológus, egyetemi tanár, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára írását olvashatják. Idén emlékezünk meg arról, hogy hetvenöt éve, 1950. november 1-jén hirdette ki XII. Piusz pápa Mária mennybevételének dogmáját.

Az életösztön fogalmával mindannyian találkoztunk már. Pontos meghatározásába nem bocsátkoznék, vannak, akik nálam ezerszer jobban megmondják, mi fán terem. Tapasztalatunk azonban van vele. Időseken, a halállal szembenéző súlyos betegeken sokszor meglepődünk, micsoda erőteljes ragaszkodás tud fakadni belőlük a földi élethez. És ez természetes. Az ember biológiailag is úgy van berendezve, hogy ne a pusztulást, hanem a továbbélést keresse. Mert „az Élet él és élni akar” – ahogy Ady is fogalmaz. Isten sem a pusztulásra, elmúlásra teremtett. Hanem arra, hogy életünk legyen.

Ezért a legfrusztrálóbb tényező a halál. És nem is a földi élet végének természetessége miatt. Hanem azért, mert a bűn következtében feloldhatatlan törést érzünk. Isten nélkül így is maradna. Fölötte azonban a halál sem úr. A mai szentlecke jó híre: „utolsó ellenségként a halál semmisül meg”. De nem így lenne, ha ezt nem maga a feltámadt Krisztus garantálná. Ezért van utunk tovább, és

van ki bátorítson: az Istenszülő. Ő sem isteni személy, de a kegyelem teljessé teszi életét. Fiának húsvétja az ő életében is megmutatkozik.

A testben-lélekben megdicsőült, földi léte után mennybe felvett Istenszülőt Anyaszentegyházunk „a biztos remény és vigasztalás jele”-ként (Lumen gentium 68) méltán tekinti úgy, mint aki a szentek közösségében is kimagasló helyet foglal el. Így tisztelete is kiemelkedik a többi szentnek kijáró tisztelet közül (hüperdouleia). A mai teológia azonban jellemzően nem Mária „személyre szabott privilégiumairól” beszél. Sokkal inkább az üdvösség művében betöltött szerepét és az isteni Lélek benne végzett tevékenységét hangsúlyozza.

Megdicsőülésnek az ő életében egyedi módon megmutatkozó ajándéka nem szakítható el Fiának, Krisztusnak húsvéti győzelmétől, mely az Anya személyében konkretizálódik. Mária „teljesen hazaérkezett” mivolta az embert testi-lelki valóságában üdvösségre hívó Isten tervét mutatja.

Az emberlét végső célja ugyanis nem a testtől való definitív elválasztottságban, szellemi dimenzióban megélt üdvösség, hanem a test föltámadásával elért, beteljesedett emberlét, örök élet a Szentháromságban. De nem egymás nélkül! Mária sem „elszigetelten” élvezi a mennyei boldogságot, hanem a megdicsőült Egyház legkiválóbb tagjaként, mely szoros egységet alkot mind a zarándok, mind a tisztuló Egyházzal, és mindenekelőtt annak Fejével, Krisztussal, megmutatva így üdvösségre való meghívásunk közösségi jellegét is.

A Názáreti Szűz – mint minden más teremtmény is – az Isten által létbe hívott világ „szereplője”, így létének beteljesülése a mindenség újjáalkotásának isteni szándékától sem idegen. Amikor a teljes univerzum újjáteremtéséről gondolkodunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül Krisztust, aki a világmindenség Királya, hiszen az Atya „mindent általa és érte teremtett” (Kol 1,16), és aki majd az idők végezetén az Atyának teljesen át is ad mindent (vö. 1Kor 15,28). Isten Anyja – Ferenc pápát idézve (Laudato si’, 6. fej./VIII.) – mint „az egész teremtés Királynéja” részesedik Krisztus királyi mivoltából, és így működik közre a beteljesülésre váró teremtett világ (vö. Róm 8,19) Isten szándéka szerinti „célba érésében”, közbenjárva főként az emberek üdvösségéért.

A Jelenések könyvéből is ismert, az égen „nagy jel”-ként feltűnő Asszony képében (12,1) Máriát látva, egyfelől a számunkra üdvösséget szerző Krisztus egyik legkiválóbb ajándékára találunk (vö. Jn 19,25–27) földi életünk zarándokútjához. Másfelől bátorító távlat nyílik meg földi életünk beteljesedésének bizonysága felé, melyben a feltámadt Üdvözítő mindenkit részesíteni akar. A mennybe felvett Szűzanya oltalmát Isten népe hitében és imaéletében főként a liturgia és a Lélek által megvilágított hitérzék működése által folyamatosan tapasztalja, és élő kapcsolatként ápolja (ld. Egyház Anyja).

Mária mennybevételének hitigazságban megjelenik az Ószövetség népének mintegy „túlélési ösztöne” is, mely nem a földi létben és nem is a sheolban, hanem az Istennel való, e világon túli közösségben, valamint az általa végbevitt igazságszolgáltatásban reméli beteljesedését. A szövetség ládája sem veszhet el, Illést is magához ragadta az Úr – a választott nép hitérzéke szerint.

Az Újszövetség is él a feltámadás és a „mennyei paradicsomba vitel” képével, mely utóbbinak értelmét a Krisztussal és az Egyház többi tagjával megélt communio adja meg. Mária megdicsőült személyében vigaszt nyújtó „útjelzőt” kap az ember, létének, egyéni és közösségi hivatásának beteljesedését illetően.

Mindezek alapján állíthatjuk, hogy a Szűzanya megdicsőülése valódi reményforrás a beteljesülés felé vezető úton.

Ki lehetne inkább a remény csillaga, mint Mária – ő, aki igenjével ajtót nyitott Isten számára a mi világunkba; ő, aki a szövetség élő szekrénye lett, akiben Isten testet öltött, egy lett közülünk, és közöttünk »sátorozott« (vö. Jn 1,14)?”

– teszi fel a kérdést XVI. Benedek pápa a Spe salvi kezdetű enciklika „máriás” kitekintésében. A földi életének zarándokútját járó embert számtalan kérdés, sötétség, bizonytalanság gyötri, a halál tudata pedig, mint létének legfájdalmasabb tényezője, mindig árnyékot vet rá, mivel a nemlét kísértésével fenyeget. Ebben pedig nem hoz számára megnyugvást az a száraz megállapítás, hogy „mindez az ősbűn következménye”.

Földi életutunkhoz gyengéd támaszt kapunk a mennybe felvett Istenszülő személyében. A törékenységét, kozmoszban megélt „magányát” egyre inkább megszenvedő mai ember számára ez különösen is biztonságot nyújt. A keresztény ember reményének alapja Krisztus húsvéti győzelme, mely az Egyház tagjainak életében is megmutatkozik. Ebben erősítenek a húsvéti szekvencia szavai is: Surrexit Christus, spes mea – Feltámadt reményem, Krisztus. Ő „mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk” (Zsid 7,25).

Mária pedig nem csupán távolról kísér bennünket a mennyei boldogságból, hanem úgy marad „a tanítványok körében, mint Anyjuk, mint a remény Anyja” (SpS 50).

Van tehát az emberben – ha szabad így neveznem – egyfajta, a Teremtő által belénk kódolt „természetfölötti életösztön” is, a természetesen túl. És ez talán még a biológiainál is mélyebb vágy az örök életre. Régebben Nagyboldogasszony előestéjén egyes vidékeken imádságos virrasztás volt a temetőben, melynek végét a feltámadás, a megdicsőülés öröme hatotta át.

A virrasztó ember tudja: ébren maradásáért küzdenie kell. Ha életünket is „ébren” akarjuk tartani, az nem megy a kegyelem napsugara nélkül. A megdicsőült Szűzanya a legjobb emberi segítség és ösztönzés ehhez.

Idén november 1-jén lesz 75 éve, hogy XII. Piusz pápa Munificentissimus Deus kezdetű bullájával dogmaként definiálta Mária megdicsőülését, aki „miután befejezte földi életét, testestül-lelkestül a mennyi dicsőségbe vétetett”. Akkor a II. világháború vérzivataros évei, fájdalmas veszteségei után jelentett igazi reményforrást annak hangsúlyozása, hogy „van tovább”,

felemelve tekintetünket, vigaszt nyerünk: Isten mindenkit a megdicsőülésre hív.

A mai nehézségek, konfliktusok, reménytelennek tűnő helyzetek közepette, mondhatjuk: „a mennyország üzenete” ugyanez számunkra. Természetfölötti életösztönünk számára annak tudata már évszázadok óta bátorító, hogy ha Mária, egyszerű emberi mivoltában a mennyei dicsőség részese, akkor ez a mi életünkben is valóság lesz. Nyilvánvalóan nem csak 75 éve hisszük ezt, hiszen tudjuk: az ősegyház üldözött tagjai is az Istenszülő oltalma alá futottak, és Szent István királyunk országfelajánló gesztusa is értelmetlen volna, ha nem hitte volna bizonyossággal, hogy a mennyben élő Szűzanyánál jó kezekben lesz az, amit neki ajánl.

Örökké élni akarásunk tehát nem illúzió. Krisztus teljesíti be azt a mi életünkben is.

Kerüljünk még közelebb megdicsőült Égi Édesanyánkhoz, és általa az őt megdicsőítő, feltámadt Krisztushoz! Engedjük, hogy ma a mennyország „ránk találjon”, így a szentek megdicsőült közösségének dicsősége fog közelebb lépni hozzánk! Ne feledjük:

Isten a mi életünkben is „nagy dolgokat” művel, és meg tudja cselekedni majdan a legnagyobbat is:

félelemeinket, sötétségeinket elvéve, majdan testi-lelki valónkban dicsőít meg minket, számunkra is „helyet készítve” el nem múló országában!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

