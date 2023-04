A várakozás és a felkészülés segítésében – A Magyar Katolikus Rádió szolgálata a pápalátogatásban

– A katolikus médiafelületek Ferenc pápa látogatásnak minden mozzanatán rajta tartják a figyelmüket. Milyen műsorokkal vesz részt ebben a Magyar Katolikus Rádió?

– Naponta háromszor adjuk a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének műsorát, benne a Szentatya magyarországi apostoli útjának aktuális híreivel. A Magyar Katolikus Rádió hírműsoraiban folyamatosan ismertetjük a legfrissebb híreket, tudnivalókat. Figyeljük a pápalátogatás lebonyolításáért felelős operatív törzs tevékenységét, közvetítjük az egyházi és állami illetékesek mondanivalóját, szólunk a különböző szervezetek előkészületeiről.

Hírmagazinunk törekszik teljes körű képet adni minden eseményről.

– Milyen az összefogás a katolikus médiumok között? Mivel tudják segíteni egymást?

– Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Magyar Kurírral, a Vatikáni Rádióval, az MKPK Titkársága sajtóosztályával, a Szent István Rádióval. Híranyagokkal leginkább a Magyar Kurír van segítségünkre. Rendszeres műsorcserékkel segítjük egymást. Konzultálunk egymással, megosztunk közvetítéseket.

– Önálló műsorokkal is naponta jelentkeznek...

– Próbáltuk meghatározni, adott feltételek mellett mi lehet a mi feladatunk.

Szerepünkben van egyfajta adventszerűség, a várakozás, a készülődés jelenik meg kiemelten.

Arra nézünk rá, hogyan készülnek a közösségek Ferenc pápa látogatására. Nagy hangsúlyt helyezünk a történeti visszatekintésre. Bemutatjuk a Szentszék es Magyarország kapcsolatát, elemezzük az elmúlt 30 év pápai útjait, kiemelten foglalkozunk Ferenc pápa világpolitikában betöltött szerepével. Így a Keresztény Közéleti Akadémia műsorában Berán Ferenc morálteológussal beszélgetett Szerdahelyi Csongor Ferenc pápa 10 éve címmel. Pillanatfelvétel műsorunkban Ferenc pápa és a KALOT – Koronkai Zoltán jezsuitával beszélgettünk a pápalátogatásról.

Közéleti elemző műsorunk Veres András győri megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Erdő Péter bíboros, prímást, valamint Michael Wallace Banach érsek, apostoli nunciust kérdezte a magyarországi látogatás részleteiről, egyházi vonatkozásairól.

Magvetés, hitéletünk krónikájában a Szentatya magyarországi látogatására írt és a lelki felkészülést szolgáló imádságról beszélt Veres András püspök, az MKPK elnöke, Spányi Antal, a Katolikus Karitász püspök elnöke és Zagyva Richárd a rászorulókkal való találkozásról beszélt. Akvarell - kulturális paletta műsorunkban Kovács Örs, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa nyilatkozott Bognár Annának. Arcok és sorsok – fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből műsorban Andreides Gábor történész, Olaszország-szakértő az 1945 utáni magyar-olasz, illetve az 1990 utáni magyarországi-szentszéki kapcsolatokról beszélt. Kerengő – közéleti beszélgetések műsorban az elmúlt hetek aktuálpolitikai és közéleti eseményeiről beszélgetettünk Huber Szebasztián és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Csütörtökön 17:04 perctől, közel egy órán keresztül Novák Katalin köztársasági elnök a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorának vendége.

– A pápalátogatás alatt hogyan kapcsolódik be a hírszolgáltatásba az MKR?

– A Szentatya budapesti programjait az MTVA közvetíti kizárólagos joggal. A Magyar Katolikus Rádió Ferenc pápa vasárnapi szentmiséjének közvetítését átveszi és élőben adja a budapesti Kossuth térről. A több programról óránkénti hírszolgáltatásban számolunk be.

– Hogyan éli meg Ferenc pápa látogatását az MKR főszerkesztője?

– Óriási jelentőségűnek tartom a magyarság szempontjából, hogy a magyar állam létrejötte a Szentszékhez, a római pápához kötődött. Ez függetlenséget, szuverenitást adott hazánknak, nem lett egyetlen uralkodó hűbérese sem a magyar király, és István király apostoli jogot kapott egyházmegyék alapítására. Nem érdem ez, sokkal inkább feladat, ami a mai napig fennáll.

Aki keresi az okot, hogy miért jön ide a pápa, miért hívjuk őt meg hozzánk, az láthatja ezt a történelmi távlatot is.

Megajándékozottságunkat és kötelezettségünket. Az Egyház lényege a püspökök és a Szentatya egysége. Most is van elég ok, hogy a Szentatyával egységben üzenjünk valami jót, felemelőt, ami a világ örömére és boldogulására van.

Fotó: Lambert Attila

Trautwein Éva/Magyar Kurír