A Vatikán nyilvánosságra hozta az októberi püspöki szinódus résztvevőinek listáját

A nem püspöki résztvevők közül többeket (akik kisebbséget alkotnak; körülbelül a 21 százalékukat), a helyi püspöki konferenciák javasoltak, mielőtt Ferenc pápa jóváhagyta volna. Másokat közvetlenül a pápa nevezett ki.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát (MKPK) Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök; a keleti katolikus egyházak részéről a Magyar Görögkatolikus Egyházat hivatalból (ex officio) Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita képviseli majd.

További magyar résztvevők: a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferenciát elnöke, Német László belgrádi érsek; a Romániai Püspöki Konferenciát Kovács Gergely gyulafehérvári érsek képviseli. A pápa személyes meghívása, kinevezése alapján Pál József Csaba temesvári érsek is részt vesz a szinóduson, valamint a szakértők és a folyamat elősegítői között jelen lesz Csiszár Klára Antónia pasztorálteológus, a Linzi Katolikus Egyetem tanára.

A résztvevőket bemutató vatikáni sajtótájékoztatón Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára hangsúlyozta: a küldötteket úgy választották ki, hogy „egyveleget” állítsanak elő az Egyház különböző részeiből. A legnyilvánvalóbb, hogy a résztvevők hat különböző kontinensről egyforma arányban vesznek részt, és a nem püspöki tagok egyenlő arányban oszlanak meg nemek szerint. Grech bíboros ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a különböző sui juris keleti katolikus egyházak képviselői is jelen lesznek, és törekedtek a fogyatékkal élő katolikusok bevonására is.

Grech bíboros kifejtette, hogy nem mindenki – aki a listán szerepel – lesz „tag”, tehát nem mindenki vehet részt a szinódusi ülés vitáiban és szavazhat a javaslatokról. A lista B szekciójában szereplők, a „Külön megbízottak” részt vehetnek a vitában, de nem szavazhatnak, míg a C szekcióban szereplő „egyéb résztvevők” szerepet játszanak a folyamat elősegítésében és/vagy a tanácsadásban, de nem szólalhatnak fel és nem szavazhatnak a vitákban. A bíboros végül azt is kiemelte, hogy a résztvevők névsora nem végleges – a többi keresztény egyházak delegáltjainak névsorai még folyamatosan érkeznek, és néhány név valószínűleg megváltozik, ha a tagok a szinódus előtt esetleg megbetegszenek.

Luis Marín de San Martín püspök, a szinódus altitkára a sajtótájékoztatón leszögezte, hogy a közelgő ülés nem egy elszigetelt esemény, hanem egy folyamat része. A spanyol püspök a szinódus lelki dimenzióját is kiemelte: előzetesen mindenki részt vesz egy közös, háromnapos lelkigyakorlaton.

A szinódus másik altitkára, Nathalie Becquart nővér megjegyezte: a szinódusi konzultációkból kitűnő egyik központi elem az volt, hogy fontos a fiatalokat bevonni a folyamatba. Ezért a szinódus szervezői jelen lesznek a közelgő lisszaboni ifjúsági világtalálkozón, ahol lesz egy standjuk. Becquart nővér hangsúlyozta a szinódus vallásközi jellegét is. Külön kiemelte a Szent Péter téren megrendezésre kerülő „Együtt – Isten népének találkozója” elnevezésű ökumenikus imavirrasztást, amelyet Ferenc pápa vezet sok más keresztény egyház elöljáróival együtt.

Forrás: Vatkáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír