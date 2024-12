A véres konfliktusoktól szenvedő Szudánban és Dél-Szudánban a papok, püspökök is veszélyben vannak

„A szent helyek elleni támadások sértik az emberi méltóságot. Egy templom, egy mecset, egy kórház, egy iskola és egy nagykövetség szent helyek, a menedék, a béke és a biztonság helyei. Olyan terek, amelyek az ártatlanok védelmére szolgálnak, nem pedig arra, hogy erőszak célpontjaivá váljanak” – hangsúlyozta a püspök. Elmondta, fegyveresek válogatás nélkül lövöldöztek egy menekülttáborban, meggyilkoltak egy Undo nevű férfit és súlyosan megsebesítettek egy nőt. Kifejezte felháborodását a brutális támadás miatt, és részvétét az áldozatok családtagjainak.

Kussala püspök felszólította a felelősöket, hogy tartsanak bűnbánatot, kérjenek bocsánatot Istentől és forduljanak el az erőszaktól. „A béke útja az egyetlen előre felé vezető út” – hangsúlyozta. A magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz fordulva felszólította őket, hogy „haladéktalanul védjék meg a kiszolgáltatott lakosságot, különösen a lakóhelyüket elhagyni kényszerülteket. A helyzet Tombura régióban kicsúszott az irányítás alól, és a kormány kötelessége, hogy helyreállítsa a rendet és biztosítsa polgárai biztonságát – jegyezte meg. – Három éve dúl az erőszak a régióban, és úgy tűnik, hogy az ország legfelsőbb hivatala mégsem tesz semmit, nem aggódik miatta. Nem a kormány felelőssége, hogy megvédje az embereket?”

„A támadás napján Gabriel Zubeir Wako bíborossal (aki Kartúm tiszteletbeli érseke és az első szudáni bíboros) szentmisét celebráltunk a plébánián, kifejezve szolidaritásunkat a kitelepített emberekkel. A bíboros hangsúlyozta az emberi élet szentségét és a béke szükségességét. Arra buzdította az embereket, hogy tartózkodjanak a gyűlölettől, az erőszaktól és a megosztottságtól, tegyék magukévá a megbocsátást és a kiengesztelődést. Meghívtam Zubeir bíborost, hogy áldja meg egyházmegyénket, különösen Tomburát, és szólítson fel az erőszak megszüntetésére” – magyarázta Kussala püspök.

Kussala püspök egy nemrégiben mondott beszédében beszámolt a vallási képviselők és a kiszolgáltatott csoportok elleni rendszeres erőszakos támadásokról, és sajnálattal emlékezett meg arról, hogy a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) megtámadták a szudáni El Obeid-i egyházmegye püspökét, Yunan Tombe Trille Kuku Andalit és Joseph nevű diakónusát.

„A háború 2023. áprilisi kitörésekor Tombe Trille püspök nem volt hajlandó elmenekülni, a püspöki székhelyen menedéket kereső emberekkel – muszlimokkal és keresztényekkel – maradt. 2023. április 20-án, mindössze öt nappal a szudáni fegyveres erők (SAF) és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) közötti harcok kitörése után Tombe Trille püspök és a papság tagjai éppen a templomban imádkoztak, amikor bomba zuhant a székesegyház épületére, megsemmisítette a főkaput és a papok lakását, de ők megmenekültek.

Tombe Trille püspök rendkívül veszélyes körülmények között él. A kormány megkérte, hogy biztosítson bizonyos szolgáltatásokat, főleg oktatást a térségben élő gyermekek számára. Papjainak többsége mindenfelé szétszóródott, nem tud kapcsolatba lépni velük. Ő maga faluról falura költözik. Novemberben, hogy részt vehessen a Jubában megrendezett püspöki közgyűlésen, titokban kellett átutaznia Szudánból Dél-Szudánba. Korábban támadások is érték. Egyszer például egy kés hegyével szurkálták a lábát, amíg kiáltozni nem kezdett a fájdalomtól, majd ott hagyták, megfosztva elvették a gyűrűjét és a mellkeresztjét.

„Amikor Dél-Szudánba érkezett, megosztotta velünk, hogy milyen nagy nehézségeket élnek meg. Néha nincs ivóvizük, hetekig nem tudnak mosakodni, nincs élelem, kenyér, cukor és semmi alapvető dolog. Beszélt nekünk a tömeges emberveszteségről is, és arról, hogy milyen sokat éltek már át lövöldözést, bántalmazást… Találkozásunk után azonnal vissza akart térni El Obeidbe, ahol december 5-én sokadszorra is megtámadták, a diakónusával együtt, és majdnem életét vesztette. A nekem küldött üzenetében ezeket a szavakat írt: Most érkeztem El Obeidbe Joseph diakónussal együtt. Megtámadtak, kiraboltak, durván ütötték a nyakamat, a homlokomat, az arcomat és a fejemet. Nem tudok rágni. A vértanúság határán álltunk.”

„A dél-szudáni helyi egyház határozottan elítélte ezt a támadást, amely az egyház egész testét érinti – tette hozzá Eduardo Hiiboro Kussala. – Egy püspök nem jelent veszélyt a kormányra, a politikára. A püspök semleges személy, aki azért dolgozik, hogy Isten Igéjét átadja, és szociális szolgáltatásokat nyújtson a közösségnek… A nemzetközi közösségnek el kell ítélnie azokat, akik felelősek a térségben elkövetett visszaélésekért, beleértve a Trille Tombe püspök elleni támadást is.”

A tombura-jambió-i főpásztor végül arra kért mindenkit, hogy imádkozzon Trille Tombe püspökért és a kartúmi érsekért, Michael Didi Adgum Mangoriáért, aki Szudánon belül Akbarban tartózkodik jelenleg; a kartúmi segédpüspökért, Daniel Adwokért, aki Kostiban tartózkodik és minden papért, aki a falvakban igyekszik gondoskodni az emberekről. Humanitárius támogatást is kért, amely enyhítheti a szudáni nép nagy szenvedését.

Írt a Szudánban egymással harcoló erőknek is, arra hívta őket, hogy találkozzanak, keressenek megoldást a helyzetre és hagyják abba a harcokat, hogy az emberek biztonságban élhessenek és visszatérhessenek a lakóhelyükre.

Forrás és fotó: Fides

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír