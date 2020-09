A világ bezárult, a szívünk kitárult – Online előtalálkozót rendeznek a NEK jegyében

Több mint nyolcvan év után újra Magyarország rendezheti a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK). Az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire tekintettel Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény magyar szervezőivel egyeztetve tavasszal úgy döntött: egy évvel elhalasztja az eredetileg 2020 szeptemberére tervezett eseményt.

A pápai döntés értelmében 2021. szeptember 5–12. között adhat otthont Budapest a katolikus világeseménynek. Mivel a kongresszus eredeti időpontjára, a 2020. szeptember 13–20. közötti hétre olyan régóta és olyan lelkesen készült a világ katolikus közössége, a szervezők elhatározták, hogy amennyire az adott körülmények között lehetséges, emlékezetessé teszik ezt az időszakot is.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek felkérésére a NEK néhány meghívott előadója, tanúságtevője ezen a héten videoüzenetekben osztja meg gondolatait az iec2020 YouTube-csatornáján. A magyar főpásztort egy új, egészen különleges szerepben is láthatjuk: ő mutatja be az üzenet küldőit a nézőknek. Emellett Erdő Péter bíboros megoszt velük kapcsolatban egy-egy érdekes történetet is. Az öt kontinensről érkező videoüzenetek naponta kerülnek fel a világhálóra.

Minden napnak lesz egy mottója, az üzenetek erre a gondolatra épülnek. Az öröm napján Piero Marini érsek üzenetét hallhatjuk és láthatjuk, aki 1978-tól Szent II. János Pál haláláig volt a pápa szertartásmestere, majd két éven keresztül XVI. Benedek mellett is szolgált ebben a pozícióban. 2007-től pedig a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke. A jóság napján Valerian Okeke, a nigériai Onitsha érseke beszél majd. Nigéria lakossága különösen nehéz időszakot él át, hiszen a világjárvány mellett gyakoriak a fegyveres támadások is. Rendkívül kiszolgáltatott a keresztény közösség a szélsőséges katonai alakulatok (Boko Haram) támadásainak. A magyarok adományaiból eddig háromszor osztott rizst a magyar Afréka Alapítvány az onitshai érsekséggel együttműködve. A békesség napján Louis Raphaël Sako üzenetét láthatjuk. A bagdadi érsek és babiloni káld katolikus pátriárka évek óta sürgeti a párbeszédet Irakban a különböző társadalmi csoportok, a hatóságok és a kormányzat között.

A türelem napján Timothy Dolan New York-i érsek beszél majd, a remény napján viszont két üzenetet is hallhatunk: Johannes Hartl, az Imádság Háza és Moysés Azevedo, a Katolikus Shalom Közösség alapítója szól majd hozzánk. A hit napján Agidius J. Zsifkovics, a Kismartoni Egyházmegye püspöke és Mary Healy detroiti teológiaprofesszor üzenetét láthatjuk. A hűség napján Gérald Lacroix bíboros, Québec érseke kerül sorra. A kanadai főpásztor kilenc évig szolgált rendkívül nehéz körülmények között Kolumbiában. A szeretet napján Jean-Luc Moens, a Ferenc pápa által alapított katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálatának (CHARIS) moderátora üzen nekünk.

Fotó: Ambrus Marcsi

Baranyai Béla/Magyar Kurír