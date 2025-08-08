A Welcome alkalmazással is segítik a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására érkezőket

Különleges digitális megoldással is segíti a Veszprémi Főegyházmegye a híveket és zarándokokat Bódi Mária Magdolna szeptember 6-i boldoggá avatására készülve. A Welcome mobilapplikáció felületén minden kapcsolódó lényeges tudnivaló, cikk és érdekesség egy helyen elérhető – bárhol, bármikor.

Az alkalmazás letöltése után a bodimariamagdolna jelszó megadásával nyílik meg a tartalom, ahol a felhasználók részletes és naprakész információkat találnak. A menüpontok között szerepel:

Bódi Mária Magdolna életútja – élettörténet, tanúságtételek, fotók

Regisztráció – belépési lehetőség a boldoggá avatásra

Információk – minden hasznos tudnivaló egy helyen

Helyszín és megközelítés – érkezési útvonalak, közlekedési tippek

Parkolás – parkolási lehetőségek, ajánlások

Helyszíntérkép – a rendezvény területének áttekintése

Programterv – a boldoggá avatás részletes időrendje

Liturgikus füzet – a szertartás szövege és énekei

Házirend – a közös ünneplés rendje és irányelvei

A Welcome app nemcsak az eseményre való felkészülést segíti, hanem a folyamatos kapcsolattartást is. Aki letölti, értesítést kap a bodimariamagdolna.hu oldalra felkerülő releváns információkról – így senki nem marad le a fontos hírekről és lelki útravalókról.

Az alkalmazás célja, hogy a zarándokok és érdeklődők egységes, könnyen használható felületen találjanak meg minden, a boldoggá avatással kapcsolatos tudnivalót, és ezáltal is közössé váljon a felkészülés – akár fizikailag a helyszínen, akár lélekben, bárhonnan a világból.

Az applikáció iOS és Android verzióban is elérhető (eseményazonosító: bodimariamagdolna).

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

