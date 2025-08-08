A Welcome alkalmazással is segítik a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására érkezőket

Az alkalmazás letöltése után a bodimariamagdolna jelszó megadásával nyílik meg a tartalom, ahol a felhasználók részletes és naprakész információkat találnak. A menüpontok között szerepel:
Bódi Mária Magdolna életútja – élettörténet, tanúságtételek, fotók
Regisztráció – belépési lehetőség a boldoggá avatásra
Információk – minden hasznos tudnivaló egy helyen
Helyszín és megközelítés – érkezési útvonalak, közlekedési tippek
Parkolás – parkolási lehetőségek, ajánlások
Helyszíntérkép – a rendezvény területének áttekintése
Programterv – a boldoggá avatás részletes időrendje
Liturgikus füzet – a szertartás szövege és énekei
Házirend – a közös ünneplés rendje és irányelvei
A Welcome app nemcsak az eseményre való felkészülést segíti, hanem a folyamatos kapcsolattartást is. Aki letölti, értesítést kap a bodimariamagdolna.hu oldalra felkerülő releváns információkról – így senki nem marad le a fontos hírekről és lelki útravalókról.
Az alkalmazás célja, hogy a zarándokok és érdeklődők egységes, könnyen használható felületen találjanak meg minden, a boldoggá avatással kapcsolatos tudnivalót, és ezáltal is közössé váljon a felkészülés – akár fizikailag a helyszínen, akár lélekben, bárhonnan a világból.
Az applikáció iOS és Android verzióban is elérhető (eseményazonosító: bodimariamagdolna).
