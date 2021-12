Adventi imaestet tartottak az egri Líceum kápolnájában

A rektorhelyettes homíliáját három gondolat köré építette fel. Az első, hogy az advent egy kicsit megzavar bennünket, mert a múltra emlékezünk a jelenben, ugyanakkor a jövő üdvözülésének a szándékával.

Az adventi idő a múltba réved és a jövőre tekint, valójában a jelent akarja hordozni

– fogalmazott Novák István. Advent mindig azt akarja nekünk mondani hogy: tanulj! Tanulj meg egy kicsit jobb lenni! Tanulj meg egy kicsit önzetlenebbül élni! Tanuld meg, hogy hogyan lehet a másikat anélkül is szeretni, hogy elkezdenéd keresni a black friday napokat amikor tárgyi dolgot tudsz venni! Tanuld meg végre, hogy nem csak a nagyböjt, hanem az advent is arról szól, tartsunk bűnbánatot, vessük le a régi embert! S ha ezeket megtanuljuk, ezeknek a segítségével egy nagyon szép időszakot élhetünk át.

A rektorhelyettes hozzátette: Az időjárás nem olyan kegyes hozzánk, mint a régiekhez; abból a szempontból, hogy a hajnali szentmisékre nem tudunk úgy menni, mint ahogyan a költők, írók sokasága megírta, a havat taposva. De megyünk, igyekszünk mi is a meleg kályha mellől a valóban jéghideg templomba, és a szívünk ott felmelegszik a hajnali miséken, mert tudjuk, hogy ami ott történik, az ráhangol bennünket karácsony éjszakájára. Azért, hogy amikor éjfélkor megyünk a szentmisére, akkor ott valóban találkozzunk azzal, aki a múltban született, a jövő felé vezet bennünket, és a jelenben akar minket boldoggá tenni.

Novák István második gondolatként azt fogalmazta meg, hogy

az adventi, karácsonyi időszak egy különleges lehetőség a misszióra, az újra evangelizációra. Nagyon kevés az olyan ember, akinek a szívét ne tudná megérinteni ez az időszak,

és legalább most ne akarna egy kicsit jóvá változni.

A harmadik gondolat az elhangzott evangéliumhoz kapcsolódott:

az advent a teljes odaadásnak, a teljes átadásnak az időszaka.

A rektorhelyettes kiemelte, az adventi időben nem mindegy, hogy miből adunk. Nem az anyagiak, hanem sokkal inkább azok a lelki élmények számítanak, amelyekből lehet, hogy nekünk is kevés van. Így ebben az adventi majd karácsonyi időszakban, nagyobb odaadással tudunk szeretteink, embertársaink iránt élni, és abból adni, ami nekünk lelki-szellemi kincs, hogy minél inkább gyarapodjunk mi is és mások is ezáltal.

A szentmise zenei szolgálatát a Talentum ifjúsági ének- és zenekar végezte. A program kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Birincsik Márton

Fotó: Tóth-Ugyonka Helga, Birincsik Márton

Magyar Kurír