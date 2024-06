Ahol a föld és az ég összeér: Táborhegyi Napok – A Nyolc Boldogság Közösség nyári tábora

Túl az Óperencián (vagy legalábbis a Balatonon), Letenyén még éppen innen, Nagykanizsán is túl, ha nem is az Üveghegyen, de a homokkomáromi domb tetején áll egy kegytemplom. A templom árnyékában, az erdő szélén él egy szerzetesközösség: a Nyolc Boldogság Közösség. A közösségi tagok azonban sosincsenek egyedül, látogatókból nincs hiány. Minden év júliusában pedig szélesre tárják a kolostor kapuit, hogy az ország minden szegletéből, határokon innen és túlról idezarándokoló fiatalokat fogadják a messze földön híres lelkigyakorlatukra, a Tábor Hegyi Napokra. Földre szállt mennyország? Vagy Isten országa, amely közöttünk épül?

Az biztos, hogy aki a Tábor Hegyi Napokon jár, nem távozik üres kézzel.

A résztvevőknek nem kell próbákat teljesíteniük, sem sárkányokkal megküzdeniük ahhoz, hogy elnyerjék a fele királyságot. Elegendő, ha nyitott a szívük: a Király, maga a Jóisten várja őket egy hetedhét országra szóló lakodalomhoz sem fogható örömünnepre.

Homokkomáromban a mese valósággá válik. Az Istennel való találkozás öröme lép be a hétköznapjainkba. Nem szeretem démonizálni a „mai világot”, sem a „mai fiatalokat”: úgy gondolom, minden kornak megvoltak a maga kihívásai, amelyekkel a benne élőknek meg kellett küzdeniük. Viszont kétségtelen, hogy vannak jelenségek, amelyek ránk jobban nehezednek, mint az ötven vagy száz évvel ezelőtt élő felmenőinkre. Ma, 2024-ben valóban jóval több inger ér bennünket, így

a mi generációnknak tényleg komoly küzdelmet jelent a lelassulás, az elcsendesedés, a kapcsolatok építése és ápolása. A Tábor Hegyi Napok lelkigyakorlata pedig minderre lehetőséget teremt:

kiszakadni a mindennapok mókuskerekéből és belépni egy másik, földöntúli realitásba – magának az Istennek a valóságába. Újra kapcsolatba lépni önmagunkkal, a belső, rejtett világunkkal, találkozni annak minden fényével és árnyékával. Újra megtanulni kapcsolódni másokhoz és az Istenhez. Mindezt pedig közösségben.

A tavaly 50. jubileumát ünneplő, francia alapítású Nyolc Boldogság Közösség tagjai azok, akik minden évben formát adnak a Tábor Hegyi Napok (THN) lelkigyakorlatnak. Az ide látogató fiatalokat valóban egy közösség, egy család fogadja. Nem is akármilyen család: az – egyházjogilag szólva – megszentelt élet egyházi családja. Három ág – a férfi szerzetesek, a szerzetesnők, valamint a laikus ág – együttesen alkotja ezt az egységet, kiegészülve az egyházmegyés papokból álló papi testvériséggel és a külső laikus tagokkal. Ugye, milyen hatalmas ez a gazdagság, az életállapotok kommuniója, amellyel Isten megajándékozta a „nyolcbéseket”? Mindez pedig megjelenik a tábor szervező csapatában is: szerzetesek és laikusok, családosok és fiatalok a közösség homokkomáromi, budapesti, kecskeméti és immár pécsi jelenlétéből teremtik meg évről évre a teret a THN-re. Hatalmas ereje van annak, hogy egy közösség, amely maga is megtanulta, hogyan élje meg a Szentháromságtól tanult egymás felé fordulást, kinyitja a kört és bevonzza az újonnan hozzá érkezőket. Apostoli szolgálatuk által pedig nem túlzás állítanunk, hogy életek formálódnak át. Tékozló fiúk és lányok, Isten eltévedt, elbizonytalanodott, vagy csak feltöltődést kereső gyermekei találkozhatnak az Élő Forrással, Jézussal.

Mert bár a keretet a közösség adja, tartalommal maga az Isten tölti meg ezeket a júliusi napokat.

Szöveg: Dócs Nikolett

Forrás: Nyolc Boldogság Közösség



Fotó (archív): Lambert Attila

Magyar Kurír