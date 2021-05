Aki az Istenben él, az semmit sem hagy el – Boldog Gizella ünnepe Veszprémben

A Szentháromság téren, az érseki palota erkélye alatt az Udvardy György veszprémi érsek által vezetett ünnepi szentmisén koncelebráltak a főegyházmegye papságának jelen levő tagjaival, köztük Márfi Gyula nyugalmazott érsek. A szónok Barsi Balázs OFM, a sümegi ferences kegytemplom templomigazgatója volt.

A főpásztor több jubileumról is megemlékezett: 25 éve érkezett Passauból Veszprémbe Gizella királyné karcsontereklyéje; 10 éve ezen az ünnepen indult útjára a veszprémi Mária Rádió adása; a veszprémi szentmisével egy időben zajlott Esztergomban a hagyományos zarándoklat, melyen a 30 éve újratemetett, egykor veszprémi püspökként is szolgált Mindszenty hercegprímásra emlékeztek; és ezen a napon, május 8-án tartották a Pécsi Egyházmegye hagyományos máriagyűdi zarándoklatát is.

Barsi Balázs szentbeszéde kezdetén az evangéliumi szakaszról elmélkedett, melyben Jézus két példabeszéde hangzott el a mennyek országáról, amely hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez és az igazgyöngyhöz. A szónok kiemelte, hogy a végtelen nagy kincsről, amit az utolsó vacsorán kaptunk, Jézus föltámadásakor derül ki, hogy nem valami, hanem Valaki. Nem én találtam meg, hanem Ő talált rám. Az Igazság és a Szeretet szeretne birtokolni minket, csak mi néha nem engedjük.

Az evangéliumban elhangzott példabeszéd azt üzeni, hogy akkor találtuk meg az igazi kincset, ha mindent eladunk érte. Gizella ezt tette, otthagyta hazáját egy másik értékért: Istvánért. Egy új nép királynéja lett. Ugyanakkor szívében hordozta az előbbi kincset is, a hazáját. Aztán születtek a gyermekek, az újabb értékek, majd sorban meghaltak. Még Imre is, végül István, miután felajánlotta a királyságot a Szűzanyának. Ezután Gizella hazament, monostorba vonult, de mindeaz, ami volt, benne élt. Aki az Úristenben él, az semmit sem hagy el. Magasabb szinten él meg mindent – hansúlyozta a ferences szónok. – Egy napon mi is át fogjuk élni mindezt Isten színe látásában. Abban a ragyogásban. Nem most éljük át, hanem majd akkor, amikor Isten lesz minden a mindenben.

A szentmise végén Udvardy György érsek megköszönte Barsi Balázs atyának a huszonöt éves szolgálatot, amit a főegyházmegye területén végzett a sümegi ferences kegytemplomban. Hamarosan ugyanis új szolgálati helyen – érsek atya szülőfalujában, Szécsényben – folytatja majd szolgálatát.

Ezután került sor a Szent Imre-díjak, majd a Szent Imre-oklevelek átadására. A díjazottakat Dékány Árpád Sixtus O.Cist, a Veszprémi Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága vezetője méltatta, a díjakat a főpásztor adta át.

Végül, a záróáldás előtt Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató köszöntötte a jövő héten születésnapját ünneplő érseket.

A szentmisét az EWTN katolikus televízió élőben közvetítette. Visszanézhető a Veszprémi Főegyházmegye Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír