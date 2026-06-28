Alaptalannak bizonyultak a plakáton megfogalmazott vádak – Lezárult az Egri Főegyházmegye vizsgálata

A klerikust egy olyan személy rágalmazhatta meg, aki korábban konfliktusba keveredett vele. Az egri érsek szerint a hamis vádak a valódi áldozatoknak okozhatják a legnagyobb károkat.

Az Egri Főegyházmegye 2026. május végén értesült arról, hogy Miskolc városában plakátokat helyeztek ki, amelyekben súlyos, többek közt kiskorú sérelmére elkövetett visszaéléssel vádoltak meg egy, korábban a főegyházmegye területén szolgáló klerikust. Az Egri Főegyházmegye, ahogy azt nemrégiben hírül adta, az értesülést követően azonnal átfogó előzetes vizsgálatot indított.

Az egyházi vizsgálat során a főegyházmegye teljeskörűen együttműködött a hatóságokkal, a rendelkezésre álló információkat az illetékes hatóságok számára átadta.

A most lezáruló eljárás megállapította, hogy a plakátokon megfogalmazott kiskorú sérelmére elkövetett cselekmény vádja minden alapot nélkülöz. Ilyen jellegű bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Az összegyűjtött információk alapján a rágalmazó plakátokat egy olyan személy készíthette és helyezhette ki, aki korábban személyes jellegű konfliktusba keveredett az érintett klerikussal, és már másokat is vádolt meg alaptalanul. A rágalmazás miatt az érintett pap a polgári hatóságoknál feljelentést tett.

A hatályos előírásokat maradéktalanul betartva, a főegyházmegye a vizsgálat anyagát továbbítja az Apostoli Szentszéknek.

Egy jól működő egyházi gyermekvédelmi rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy minden feltárt esetben megvédje az áldozatokat, ugyanakkor határozottan kiszűrje a rosszhiszemű, lejárató szándékú támadásokat is.

A hamis vádak ugyanis a valódi áldozatoknak is mérhetetlen károkat okoznak, mert rombolják a rendszerbe vetett bizalmat, és elrettenthetik őket attól, hogy merjenek segítséget kérni.

A jelenlegi eset rávilágít arra is, hogy az egyházi gyermekvédelmi intézményrendszer hogyan alkalmazza a Szentszék szigorú iránymutatásait gyermekeket érintő ügyekben.

A folyamat átláthatóságát és hatékonyságát segíti, hogy az egyházi hivatal ma már többféle csatornán, köztük a Vos estis lux mundi szentszéki dokumentum értelmében 2019 óta működő közvetlen bejelentőrendszeren keresztül is értesülhet a gyanús esetekről.

Az Egri Főegyházmegye nagy hangsúlyt fektet gyermekvédelmi rendszerének és irányelveinek folyamatos felülvizsgálatára és javítására. Intézményeink elsődleges feladatuknak tekintik a gyermekek és sebezhető személyek biztonságának megóvását. Továbbképzéseink központi témája a biztonságos terek, viszonyok és folyamatok kialakítása (safeguarding). Emellett a területtel foglalkozó munkatársainkat folyamatosan képezzük Magyarországon és külföldön egyaránt.

Eger, 2026. június 28.

Egri Főegyházmegye





Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír