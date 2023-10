Apostoli baseballsapkát és pólókat kapott Kocsis Fülöptől a pápa

A Magyar Katolikus Egyház püspöki küldöttségét október 2-án, hétfőn reggel magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita már ekkor egy pólót adott a Szentatyának ajándékba. A Vatikáni rádiónak nyilatkozva elmondta: „Magyarországon van egy görögkatolikus fiatalok kis csoportja, az a nevük, hogy SWOTA, azaz Streetwear of the Apostles. »Hétköznapi ruhában is légy apostol« – talán így lehetne lefordítani az ő munkásságukat. (...) Ez a mozaikszó fejezi ki ahitvallásukat. Nagyon-nagyon ötletes és divatos pólókat, sapkákat, egyéb ruhákat készítenek. Erre a pólóra az volt ráírva, hogy ICXC – »Jézus Krisztus győz« – nagyon tetszett a pápának” – fogalmazott Kocsis Fülöp.

(A képre kattintva fotógaléria nyílik.)

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Kocsis Fülöp Instagram-oldala

Magyar Kurír