Árnyaltan beszéljünk az európai egyház jövőjéről! – Német László bíboros a CCEE pápai audienciájáról

Német László az audienciáról való beszámoló mellett beszélt arról, milyen szentévi eseményeken, zarándoklatokon vett és vesz majd részt, megosztotta tapasztalatait a katolicizmus és az ortodoxia kapcsolatáról, az előttünk álló kihívásokról.

Európa még mindig nagyon fontos szerepet játszik a Katolikus Egyházban, és bár egyes országokban lehet, hogy eltűnik a katolikus hit, de nem az egész kontinensen – fejtette a beszélgetésben a bíboros.

Elmondta, hogy XIV. Leó, mielőtt megválasztották volna pápának, a Püspöki Dikasztériumnak volt a prefektusa, tehát annak a vatikáni minisztériumnak volt a vezetője, amely a püspöki konferenciákért felelős, nemcsak az egyes országok püspöki konferenciáiért, hanem a kontinentális szervezetekért – így a CCEE-ért – is, és ez nagyban megkönnyítette vele a beszélgetést. Robert Francis Prevost tavaly a CCEE belgrádi találkozóján is részt vett ebben a minőségében. Az európai helyzetben azért is sokkal jobban otthon van, mint elődje, Ferenc pápa, mert egyetemistaként és az Ágoston-rend vezetőjeként is sok évig élt Európában.

A bíboros elmondta, XIV. Leó pápa rövid bátorító beszédet mondott, hogy „merjük folytatni tovább az evangelizációs munkát és vállalni a kihívásokat”. Német László felszólalásában rámutatott: fontosnak tartja, hogy árnyaltan beszéljenek a mai európai helyzetről. A CCEE alelnökeként nagyon sok országban járt, mind posztszocialista államokat, mind nyugati államokat felkeresett. Valóban tapasztalható az Egyház visszaszorulása bizonyos országokban, de más helyeken viszont erősödés látható, nagyon sok fiatal tér vissza az Egyházba, Franciaországban, az Egyesült Királyságban is vannak erre mutató jelek, ha nem is olyan mértékben, mint ahogy mi ezt elvárnánk. A népegyház nagyon sok helyen nem tér már vissza, de a posztkommunista országokban a vallás virágzik.

Az ortodox egyházak például mindenütt virágoznak, hihetetlenül aktív hitéletet folytatnak. A társadalmi szerepvállaláshoz másként viszonyulnak, mint a katolikus és a protestáns egyházak, de például Belgrádban is mindennap tele vannak a templomaik. Nemcsak idősek mennek, hanem fiatalok is, gyerekekkel. Ugyanez elmondható Bulgáriáról, Romániáról, Ukrajnáról nem is beszélve, de Oroszországban is teli vannak a templomok.

Német László Lengyelországban is volt nemrég a Szentatya különleges küldötteként, és ott is élő, dinamikus egyházzal találkozott.

Azt sem szabad elfeledni, hogy Európában van még mindig a legerősebb katolikus iskolai és nevelési rendszer, illetve más területeken is jelentős a katolikus intézményi hálózat, „és valljuk meg őszintén, pénz is nagyon sok van”. A lengyel egyház lassan, de biztosan felvergődte magát az egyik legjelentősebb jótékonysági intézménnyé. Lengyelország szárnyal az Unióban, a bérek is magasak, és ott az emberek még mindig adakoznak – fogalmazott Német László.

Német László kitért a Szentatya az ökumenikus munkára is, valamint arra, hogy kezdenek beérni a missziós munka gyümölcsei a különböző kontinenseken, és ezáltal a kontinensek konkrét profilt nyernek.

Nagy várakozással néz a bíboros az egyik következő útja elé, ugyanis július végén Ruandába utazik, hogy részt vegyen az Afrikai Püspöki Konferenciák Tanácsának éves találkozóján az európai püspökök képviseletében. Az egyik fő téma a poligámia pasztorális megoldása lesz. Ez a probléma Afrikát érinti, de mindenképpen mondania kell ezzel kapcsolatban valamit az Egyháznak, nem csak lesöpörni az asztalról. A homoszexuális párok megáldásának problematikája, amelyet mi sokszor világszintűnek gondolunk, Afrikát ugyanannyira nem érinti, mint Európát ez a probléma.

Német László arról is beszámolt, milyen volt részt venni azon a papszentelésen, amelyet a szentév keretében végzett XIV. Leó, amikor a világ minden tájáról 32 diakónust szentelt áldozópappá.

Az interjúban szó esik az újságírás és a vallások felelősségéről, valamint a szinódusról is.

A beszélgetés ITT hallgatható meg, a cikk végén.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Merényi Zita (archív)



Magyar Kurír